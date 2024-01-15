رئيس النواب يلتقي السفير البريطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب ريدلي هول، جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وأكد الصفدي والسفير البريطاني، في زيارته الأولى لمجلس الأمة بعد تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي، أهمية إسناد المجتمع الدولي لصوت الحكمة الذي يجسده دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيته التي يُعبر عنها للوصول إلى حل سلمي مُستدام، وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة.

وقال الصفدي، إن ما يجري في قطاع غزة من إبادة ومجازر، يضعنا أمام مُراجعة كاملة لكُل معاني الإنسانية والقانون الدولي، داعيًا مراكز القوة والقرار في العالم إلى إدراك خُطورة ما يجري وأثره على المنطقة والعالم أجمع.

وجدد التأكيد أن استمرار الإنكار للحق الفلسطيني، والتغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، يُنذر بعواقب كبيرة على المنطقة برمتها.

من جهته، أكد السفير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع الأردن في مُختلف المجالات، مُشيرًا إلى إيمان المملكة المُتحدة بحل الدولتين، كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل، الذي يُلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومُستقرة، بعد أعوام من الحرب والدمار.

--(بترا)

م خ/ن ح/ف ق

14/01/2024 16:34:55