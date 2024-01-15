العمل النيابية تواصل مناقشة التنمية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني -(بترا)- واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب رمزي العجارمة، مُناقشة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وقال العجارمة، بحضور وزيرتي التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن "العمل النيابية" تعمل جاهدة، ومع كُل الجهات المعنية، للخروج بقانون يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وأضاف، حسب بيان أصدرته اللجنة، أننا نعمل بُغية توسيع الفئات المُستهدفة، والأكثر هشاشة في المجتمع، للاستفادة أكثر من القانون.

وجدد العجارمة تأكيده أن اللجنة ستأخذ آراء وملاحظات الجهات ذات العلاقة، على محمل الجد وبكُل أهمية، من أجل تجويد القانون، فالخروج بتشريعات تواكب التطورات العالمية مطلب لرئيس وأعضاء "العمل النيابية".

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور: امغير الهملان الدعجة، نواف الخوالدة، تمام الرياطي، يزن الشديفات، هايل عايش، محمد شطناوي، ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية على جميع الشرائح المُستهدفة، فضلًا عن مهننة العمل الاجتماعي، وأهمية ضبط عملية جمع التبرعات.

من جهتها، قالت بني مصطفى إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، ودور وزارة التنمية في إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

--(بترا)

م خ / ف م

14/01/2024 16:29:39