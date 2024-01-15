البارالمبية تشارك في 5 ألعاب بدورة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- كثفت المنتخبات الوطنية البارالمبية الأردنية تحضيراتها وتدريباتها اليومية، استعدادا للمشاركة في النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي تستضيفها الإمارات بإمارة الشارقة، في 26 كانون الثاني الحالي، وتستمر حتى 3 شباط المقبل.

ووفق بيان للجنة البارالمبية الأردنية اليوم الأحد، يشارك الأردن بـ 24 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 ألعاب، هي: رفع الإثقال، وألعاب القوى، وكرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة.

وركزت التدريبات المتواصلة بمجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة على الجوانب الفنية والبدنية، بإشرات مدربي كل لعبة.

--(بترا)

س ح/رق

14/01/2024 16:28:12