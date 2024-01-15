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البارالمبية تشارك في 5 ألعاب بدورة غرب آسيا

1/15/2024 12:34:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- كثفت المنتخبات الوطنية البارالمبية الأردنية تحضيراتها وتدريباتها اليومية، استعدادا للمشاركة في النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي تستضيفها الإمارات بإمارة الشارقة، في 26 كانون الثاني الحالي، وتستمر حتى 3 شباط المقبل.
ووفق بيان للجنة البارالمبية الأردنية اليوم الأحد، يشارك الأردن بـ 24 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 ألعاب، هي: رفع الإثقال، وألعاب القوى، وكرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة.
وركزت التدريبات المتواصلة بمجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة على الجوانب الفنية والبدنية، بإشرات مدربي كل لعبة.
--(بترا)
س ح/رق
14/01/2024 16:28:12

MENAFN15012024000117011021ID1107720396

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