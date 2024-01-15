البارالمبية تشارك في 5 ألعاب بدورة غرب آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- كثفت المنتخبات الوطنية البارالمبية الأردنية تحضيراتها وتدريباتها اليومية، استعدادا للمشاركة في النسخة الرابعة، لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، والتي تستضيفها الإمارات بإمارة الشارقة، في 26 كانون الثاني الحالي، وتستمر حتى 3 شباط المقبل.
ووفق بيان للجنة البارالمبية الأردنية اليوم الأحد، يشارك الأردن بـ 24 لاعبا ولاعبة، يمثلون 5 ألعاب، هي: رفع الإثقال، وألعاب القوى، وكرة الهدف، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة.
وركزت التدريبات المتواصلة بمجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة على الجوانب الفنية والبدنية، بإشرات مدربي كل لعبة.
--(بترا)
س ح/رق
14/01/2024 16:28:12
MENAFN15012024000117011021ID1107720396
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.