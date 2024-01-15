مالية النواب تناقش موازنتي سلطة العقبة وإقليم البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا) مؤمن الحوري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيسا مجلسي مفوضي سلطة العقبة نايف الفايز، وسلطة اقليم البترا الدكتور فارس البريزات ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة سلطة العقبة بلغت 73 مليون دينار بارتفاع 8.5 مليون مقارنة بإعادة تقدير 2023، مشيرا إلى أن السلطة حققت ايرادات بلغت 69.5 مليون دينار بارتفاع نحو 8.8 مليون دينار.

وبين أن نفقات سلطة العقبة الجارية بلغت 44.8 مليون دينار بارتفاع 1.3 مليون، و 28.2 مليون نفقات رأسمالية بارتفاع نحو 7.2 مليون دينار.

وطالب السليحات بوضع اللجنة المالية بإجراءات السلطة لزيادة إيراداتها، واستقطاب السياح، ودعم قطاعي الفنادق والنقل في تخفيف من كلف الطاقة.

وختم حديثه بحضور النواب: نضال الحياري، وسليمان ابو يحيى، وعمر النبر، وتمام الرياطي، وعبيد ياسين، ومحمد الهلالات، وعلي الغزاوي، ومحمود الفرجات، ورمزي العجارمة، ونواف الخوالدة، وناجح العدوان، وصالح أبو تايه، وغازي الذنيبات، وخالد البستنجي، ومجحم الصقور، وعدنان مشوقة، ومحمد أبو صعيلك، وبلال المومني، بطرح فكرة البدء بمشروع لوجيستي من خلال شركة تطوير العقبة، و إنشاء شركة نقل بحري بالمشاركة مع القطاع الخاص، لتكون جزءا من أمن التزويد للمملكة.

بدوره قال الفايز، إن سلطة العقبة وضعت استراتيجية ستشكل خارطة طريق لعملها خلال المرحلة المقبلة، تتضمن 6 أولويات جميعها ستنعكس إيجابًا على المنفذ البحري الوحيد للمملكة.

وتابع أن الاستراتيجية وضعت بالتشارك مع جميع المعنيين في سلطة العقبة، وهي بصدد الانتهاء، مشيرا إلى أن أهداف الاستراتيجية الرئيسية تتمثل بتمكين سلطة العقبة الاقتصادية كوجهة عالمية للاستثمار والسياحية، وتعزيز النمو الأخضر، وتحويل العقبة الى مدينة ذكية لتصبح نموذجا وجعلها مركزا إقليميا للمهارات الفنية والريادة والابتكار.

وأكد الفايز أن هناك تحديات ومعيقات عديدة تعمل سلطة العقبة على تذليلها، مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو تحدٍ كبير للأوضاع الاقتصادية، إذ تعمل السلطة بالتشارك مع الجهات المعنية لايجاد الحلول والبدائل المناسبة.

من جانبه قال البريزات، ان سلطة إقليم البترا نفذت أخيرا حملة أمنية في الموقع الأثري أزالت خلالها 309 اعتداءات على الكهوف في المحمية الأثرية.

وأكد أن التدخل الذي قامت به السلطة في المحمية، حمى البترا من أن تكون على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالخطر، وهو ما يعني توقف السياحة العالمية إليها ويسبب مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية.

وبين أن البترا كان يزورها يوميا نحو 6 آلاف سائح، 90 بالمئة منهم أجانب، ونتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة انخفض العدد إلى نحو 500 زائر، مشيرًا إلى أن السلطة تعمل على استقطاب السياح والزوار الأجانب من مصر.

وبلغت نفقات سلطة البترا الجارية 12.7 مليون دينار بارتفاع 2.1 مليون، ونفقاتها الرأسمالية 21.6 مليون بارتفاع 8 ملايين دينار .

إلى ذلك، قال رئيس شركة تطوير العقبة حسين الصفدي: إن استراتيجية الشركة قائمة على استقطاب المستثمرين، والتركيز على الصناعة والموانئ والتدريب المهني.

وأشار الصفدي إلى مشروع استحداث وتطوير الشاطئ الجنوبي في العقبة وتهيئته للأردنيين والسياحة الداخلية، ومشروع إنشاء مركز معارض متطور ومبتكر بالعقبة.

وقال إن منطقة القويرة الصناعية، تشكل قيمة مضافة في استقطاب الاستثمارات لقربها من العقبة و مساحاتها الواسعة وإمكانياتها في البنية التحتية و اللوجستية.

وأشار الى الشراكة النوعية بين تطوير العقبة و القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستحداث مركز بيانات واستقبال خط انترنت جوجل بالعقبة، ما سيمكنها من لعب دور رئيس إقليميًا وعالميا في مجال الانترنت.

وبلغت نفقات الشركة الجارية نحو 65 مليون دينار بارتفاع نحو 6.6 مليون، ونفقاتها الرأسمالية 70.5 مليون بارتفاع 9.5 مليون دينار .

من جانبهم استوضح النواب الحضور: حول العديد من المواضيع المتعلقة أوجه الإنفاق والصرف المتعلقة بموازنات ومشاريع سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبة.

وأكدوا أهمية دعم المستثمرين في قطاع السياحة، وضرورة تشجيع المشاريع الاستثمارية وتحفيزها، مطالبين باطلاعهم على خطط استقطاب السياح، وترويج لزيادة أعداد الزوار للبترا.

وأشار النواب الى العدد من القضايا، أبرزها مطار الملك الحسين، وتطوير البنى التحتية، واستقطاب الاستثمار.

- -(بترا)

م ح/ ع س/ن ح/ف ق

14/01/2024 16:17:19