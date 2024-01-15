التعليم العالي تعتمد 5 حالات إنسانية للمنح والقروض

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، للطلبة الذين تقدموا بطلبات إلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية المقدمة من الوزارة للعام الجامعي 2023-2024، أن التعليمات النافذة اعتمدت 5 حالات إنسانية يمكن للطالب الذي تنطبق عليه الاستفادة منها من خلال إضافة واحتساب النقاط المخصصة لكل حالة لمجموع نقاطه.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى النقاط التي تم احتسابها له، حيث يمكن لكل طالب الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل الوثائق المعززة لذلك، كما يمكن للطالب أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه شريطة ألا يكون قد مضى على صدورها أكثر من 6 أشهر تجنبا لاستبعادها وعدم اعتمادها.
ودعت الوزارة إلى التعرف على الحالات الإنسانية، والوثائق المطلوب إعدادها لكل حالة، والإجراءات المتبعة، من خلال الدخول إلى الرابط:
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
14/01/2024 16:13:46
MENAFN15012024000117011021ID1107720394
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