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التعليم العالي تعتمد 5 حالات إنسانية للمنح والقروض

1/15/2024 12:34:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، للطلبة الذين تقدموا بطلبات إلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية المقدمة من الوزارة للعام الجامعي 2023-2024، أن التعليمات النافذة اعتمدت 5 حالات إنسانية يمكن للطالب الذي تنطبق عليه الاستفادة منها من خلال إضافة واحتساب النقاط المخصصة لكل حالة لمجموع نقاطه.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية، إضافة إلى النقاط التي تم احتسابها له، حيث يمكن لكل طالب الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل الوثائق المعززة لذلك، كما يمكن للطالب أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه شريطة ألا يكون قد مضى على صدورها أكثر من 6 أشهر تجنبا لاستبعادها وعدم اعتمادها.
ودعت الوزارة إلى التعرف على الحالات الإنسانية، والوثائق المطلوب إعدادها لكل حالة، والإجراءات المتبعة، من خلال الدخول إلى الرابط:
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
14/01/2024 16:13:46

MENAFN15012024000117011021ID1107720394

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