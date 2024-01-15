استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال أريحا

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال أريحا
التاريخ
1/15/2024 12:34:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 14 كانون الثاني (بترا) - استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الطفل لؤي الصوفي 14 عاما، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، عقب أطلق قوات الاحتلال الرصاص على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عين السلطان.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
14/01/2024 16:06:19
MENAFN15012024000117011021ID1107720393
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