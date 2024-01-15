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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال أريحا

1/15/2024 12:34:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الثاني (بترا) - استشهد طفل فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال مدينة أريحا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الطفل لؤي الصوفي 14 عاما، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، عقب أطلق قوات الاحتلال الرصاص على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عين السلطان.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
14/01/2024 16:06:19

MENAFN15012024000117011021ID1107720393

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