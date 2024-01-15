ملتقى البرلمانيات الأردنيات يطلع على تجربة مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- عبرت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب أسماء الرواحنة، عن اعتزازها بالسمعة الأكاديمية والبحثية لمركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، والمستوى المتقدم الذي يتبوأه.
وبحسب بيان، قالت الرواحنة، إن الملتقى نظم اليوم الأحد، زيارة إلى المركز، للاطلاع على تجربته وواقع حاله، مؤكدة خصوصية الحالة السياسية للمرأة الأردنية.
وأوضحت أن المشاركة السياسية للمرأة تجسد حالة يجب العمل عليها، وفق نهج تشاركي.
وقدمت مديرة المركز، الدكتورة أمل العواودة إيجازا حول المركز وأهدافه وتطلعاته، والمهام التي يضطلع بها، إضافة إلى نبذة عن برنامج الماجستير في دراسات المرأة، والنشاطات البحثية والأكاديمية التي ينهض بها المركز.
وسلطت العواودة الضوء على القضايا والمجالات البحثية للمركز، مؤكدة الاهتمام البحثي الكبير في قضايا المرأة والمشاركة السياسية ووصول المرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي، وكذلك إبراز قصص النجاح والتحديات التي تواجه المرأة في المجال العام.
--(بترا)
م خ/ف م/رق
14/01/2024 15:45:13
MENAFN15012024000117011021ID1107720392
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