ملتقى البرلمانيات الأردنيات يطلع على تجربة مركز دراسات المرأة بالجامعة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- عبرت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب أسماء الرواحنة، عن اعتزازها بالسمعة الأكاديمية والبحثية لمركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، والمستوى المتقدم الذي يتبوأه.

وبحسب بيان، قالت الرواحنة، إن الملتقى نظم اليوم الأحد، زيارة إلى المركز، للاطلاع على تجربته وواقع حاله، مؤكدة خصوصية الحالة السياسية للمرأة الأردنية.

وأوضحت أن المشاركة السياسية للمرأة تجسد حالة يجب العمل عليها، وفق نهج تشاركي.

وقدمت مديرة المركز، الدكتورة أمل العواودة إيجازا حول المركز وأهدافه وتطلعاته، والمهام التي يضطلع بها، إضافة إلى نبذة عن برنامج الماجستير في دراسات المرأة، والنشاطات البحثية والأكاديمية التي ينهض بها المركز.

وسلطت العواودة الضوء على القضايا والمجالات البحثية للمركز، مؤكدة الاهتمام البحثي الكبير في قضايا المرأة والمشاركة السياسية ووصول المرأة إلى مواقع صنع القرار السياسي، وكذلك إبراز قصص النجاح والتحديات التي تواجه المرأة في المجال العام.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

14/01/2024 15:45:13