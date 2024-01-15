في حرب الإبادة الجماعية على غزة.. إسرائيل تتبرأ من القيم الإنسانية وتركل الاتفاقيات الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمَّان 14 كانون الثَّاني (بترا) بركات الزِّيود- 100 يوم عدَّها أبناءُ قطاع غزَّة ثانية ثانية ودقيقة دقيقة وكأنَّها قرن من المرارة والآلام، انقلبت حياتهم خلالها رأسا على عقب؛ من منزل آمن كان يأويهم إلى خيمة تعصف بها الرياح وأزير الطائرات، لينتقلوا تحت وطأتها إلى مدرسة أو ساحة مستشفى لينتهي بهم المطاف الى العراء علهم يجدون فيه مكانا آمنا لكنهم لم يجدوه.

فإٍسرائيل ركلت كل اتفاقيات حقوق الإنسان في حربها بغزَّة وتمارس القتل العمد بمعدل 230 فلسطينيا يوميا وبدم بارد وعلى مرأى العالم اجمع بدأتها بقتل الحياة أولًا بأول، ثم حاصرت المستشفيات وأصدرت حكم إعدام على رسالتها الإنسانية، وبعد ان أكملت مهمتها عُثر على أطفال متحلِّلين ورائحة الموت في كل مكان.

هذا ليس كل شيء فعلته إسرائيل بالقطاع المنكوب، فقد مسحت أحياء بأكملها بكل ما فيها من مبانٍ وشارع ومساجد وكنائس وخدمات عامة على رأسها الماء والكهرباء والصرف الصحي مستهدفة إكمال المشهد الكارثي بملاحقة من رفعوا الرايات البيض بالطائرات من زقاق الى زقاق ومن ركام الى ركام دون رحمة بطفل أو امرأة أو مريض أو شيخ طاعن بالسن تسلح بعصا لا ليحارب بها بل ليتكأ عليها فقط.

تقول تقديرات أممية إنَّ إسرائيل بحربها على غزَّة دفنت السكان تحت أنقاض المباني التي هدمتها بعد أن ألقت أكثر من 29 ألف قنبلة على أحياء القطاع كافة، وانَّ تحت هذه الأنقاض آلاف المفقودين الذين لم يتمكن أحد من إخراجهم وقد يحتاج إزالة هذا الركام نحو 10 سنوات، مشيرة الى أن إسرائيل خالفت في هذه الحرب الهمجية اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين والبروتوكول الملحق بها، ونظام روما الأساسي والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، واتفاقية التمييز وحظر التعذيب، التي تمنع ارتكاب الإبادة الجماعية وقتل المدنيين، أو تعمد إحداث آلام شديد، وارتكاب الأضرار الخطيرة بالسلامة المدنية والنقل الجبري الجماعي والفردي وتطبيق العقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما أشارت اليه الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني في حديث لوكالة الانباء الأردنية (بترا).

وقالت المومني، إن اسرائيل انتهكت بالإضافة الى ما سبق بنود الاتفاقية المتعلقة بوجوب تسهيل الممرات الإنسانيّة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية وتوفير الكهرباء والمياه، والاعتداء وبصورة متعمدة على الصحفيين والمقرات الصحفية والاعلامية وارتكبت جرائم ممنهجة بحق الاطفال والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، مشيرة الى أن قوات الاحتلال استخدمت في حربها على غزة الأسلحة المحرمة دوليا ولم تستثن حتى الأشخاص المكلفين بالبحث عن الجرحى والمرضى والقابعون تحت الأنقاض والركام.

وتلك جريمة أخرى يبيتها مسؤولو اسرائيل السياسيون والعسكريون على حد سواء، بل إنهم أعلنوها جهارا نهارا هي عزمهم تهجير سكان قطاع غزَّة إلى أي مكان في العالم، ومن أجل هذا عمدت الآلة العسكرية الاسرائيلية إلى استهداف الكبير والصغير والأطفال والنساء وذوي الإعاقة والفئات الهشَّة والضَّعيفة، ودمرت المباني وسبل الحياة، وقطعت الإمدادات، وجرفت البنية التحتية من طرق رئيسية وفرعية، ومنعت إدخال المساعدات وهو ما أثار غضب ورفض واستهجان الاوساط السياسية العربية والدولية، وكذلك الاوساط الشعبية في مختلف عواصم العالم التي هبت في مظاهرات صاخبة تستنكر الحرب والتهجير وتطالب بالإقرار بحق الفلسطينيين في العيش بحرية في دولة مستقلة.

وقالت المومني، إنَّ اعتداء اسرائيل على الأعيان الثقافيّة وأماكن العبادة شكَّل مخالفة لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيّة والتي حظرت في حالة النزاع المسلح تعريض هذه الممتلكات لأيِّ نوع من أنواع الاعتداء، مؤكدة أن اسرائيل ضربت بعرض الحائط اتفاقية منع الابادة الجماعية والتي تحاكم اسرائيل عليها حاليا من قبل محكمة العدل الدولية بناء على الدعوى المقدمة من دولة جنوب افريقيا.

وكانت إسرائيل شنت قبل الحرب البرية على غزة وعلى مدى عشرين يوما قصفا جويا مكثفا بلغ بحسب مصادر اسرائيلية ألقت خلالها أكثر من 20 ألف طن من المتفجرات على مساحة غزة البالغة 365 كيلو مترا مربعا هي الأعلى كثافة سكانية في العالم أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة 73 ألف فلسطيني، امَّا المجهول فهو عدد المفقودين ممن يرقدون حتى اللحظَّة تحت الركام أو ربما تلاشت أجسادهم حرقا من شدة القصف.

--(بترا)

ب ص/ س ق/ اح

14/01/2024 15:42:33