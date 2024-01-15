جمعية معان البيئية تحصل على موافقة تدوير مخالفات الطعام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 14 كانون الثاني (بترا)- رندا حتامله- أكد رئيس جمعية شباب معان البيئية، والمدير التنفيذي لمشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة، سامر عبدالدايم، أهمية الحصول على موافقة وزارة البيئة لتدوير مخلفات الطعام.
وبين عبدالدايم لـ(بترا)، أن التغير المناخي أصبح يؤرق جميع دول العالم لأن أثره لا يقتصر على دولة، وأن انعكاساته السلبية تؤثر على كل العالم بما فيه الأردن، خصوصا أن الأردن هو بلد متأثر وغير مؤثر بإحداث التغير المناخي.
ونوه إلى أن المنظومة البيئية العالمية لا تقتصر على دولة أو على قارة، فقد أخذت جمعية معان على عاتقها بأن تساهم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها من خلال الاستفادة من تدوير مخلفات وبقايا الطعام لإنتاج السماد العضوي.
واعتبر أن مشروع "القرية الذكية للتنمية المستدامة" في محافظة معان من المشاريع الريادية في مجال التكيف مع المناخ والاقتصاد الأخضر والبحث والارشاد الزراعي والذي سيطبق داخل القرية الذكية التي تعمل بتشاركية مع العديد من الجهات الرسمية والجهات والمنظمات الوطنية المحلية، مثمّنا دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تقديم مختلف أشكال الدعم للجمعية من خلال كوادره البحثية.
وأشاد بدور حاضنة الابتكار والإبداع الزراعي في تحويل الأفكار الريادية الشبابية لمشاريع حقيقية تعزز الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المستدامة.
وكانت جمعية معان من أول الجمعيات في محافظات الجنوب التي تحصل على هذا النوع من التراخيص.
--(بترا)
رح/رق
14/01/2024 15:41:06
MENAFN15012024000117011021ID1107720390
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