جمعية معان البيئية تحصل على موافقة تدوير مخالفات الطعام

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معان 14 كانون الثاني (بترا)- رندا حتامله- أكد رئيس جمعية شباب معان البيئية، والمدير التنفيذي لمشروع القرية الذكية للتنمية المستدامة، سامر عبدالدايم، أهمية الحصول على موافقة وزارة البيئة لتدوير مخلفات الطعام.

وبين عبدالدايم لـ(بترا)، أن التغير المناخي أصبح يؤرق جميع دول العالم لأن أثره لا يقتصر على دولة، وأن انعكاساته السلبية تؤثر على كل العالم بما فيه الأردن، خصوصا أن الأردن هو بلد متأثر وغير مؤثر بإحداث التغير المناخي.

ونوه إلى أن المنظومة البيئية العالمية لا تقتصر على دولة أو على قارة، فقد أخذت جمعية معان على عاتقها بأن تساهم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها من خلال الاستفادة من تدوير مخلفات وبقايا الطعام لإنتاج السماد العضوي.

واعتبر أن مشروع "القرية الذكية للتنمية المستدامة" في محافظة معان من المشاريع الريادية في مجال التكيف مع المناخ والاقتصاد الأخضر والبحث والارشاد الزراعي والذي سيطبق داخل القرية الذكية التي تعمل بتشاركية مع العديد من الجهات الرسمية والجهات والمنظمات الوطنية المحلية، مثمّنا دور المركز الوطني للبحوث الزراعية في تقديم مختلف أشكال الدعم للجمعية من خلال كوادره البحثية.

وأشاد بدور حاضنة الابتكار والإبداع الزراعي في تحويل الأفكار الريادية الشبابية لمشاريع حقيقية تعزز الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية المستدامة.

وكانت جمعية معان من أول الجمعيات في محافظات الجنوب التي تحصل على هذا النوع من التراخيص.

--(بترا)

رح/رق

14/01/2024 15:41:06

