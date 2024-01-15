شهادة الآيزو لـ 22 جهة تابعة للجامعة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن فريق مدققي، الممثل للشركة المانحة للشهادة (SGS)، استمرار الجامعة الأردنية في حيازة شهادة الآيزو 9001:2015، وضم 6 جهات أخرى من الجامعة إلى النظام، ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 22، تمثل مختلف الكليات والمراكز والوحدات والدوائر.
وأكد فريق مدققي الآيزو، تميز نظام الجودة الداخلي في الجامعة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق المعايير العالمية للجودة.
بدوره، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال لقاء بفريق الآيزو، اليوم الأحد، ضرورة وجود شركاء خارجيين للاستفادة من خبراتهم في التحسين المستمر والتطوير المؤسسي، مشيدا بدور فريق الجودة، في نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين والطلبة في الجامعة.
ويعتبر مركز الاعتماد وضمان الجودة هو الجهة المسؤولة عن التحقق من تطبيق مواصفات الآيزو داخل الجامعة، من خلال تدريب مختلف الجهات، والتدقيق الداخلي عليها، وقيامه بدور حلقة الوصل مع الشركة المانحة.
يُذكر أن الجامعة حاصلة على شهادة الآيزو 9001:2015 منذ عام 2018، وقد جُدّدت الشهادة عام 2021 ، ومن المتوقع تجديدها مرة أخرى عام 2024.
--(بترا)
س ص/ ف م/ف ق
14/01/2024 15:30:52
MENAFN15012024000117011021ID1107720389
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