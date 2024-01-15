شهادة الآيزو لـ 22 جهة تابعة للجامعة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن فريق مدققي، الممثل للشركة المانحة للشهادة (SGS)، استمرار الجامعة الأردنية في حيازة شهادة الآيزو 9001:2015، وضم 6 جهات أخرى من الجامعة إلى النظام، ليصل إجمالي الجهات المنضمة إلى 22، تمثل مختلف الكليات والمراكز والوحدات والدوائر.

وأكد فريق مدققي الآيزو، تميز نظام الجودة الداخلي في الجامعة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق المعايير العالمية للجودة.

بدوره، أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال لقاء بفريق الآيزو، اليوم الأحد، ضرورة وجود شركاء خارجيين للاستفادة من خبراتهم في التحسين المستمر والتطوير المؤسسي، مشيدا بدور فريق الجودة، في نشر ثقافة الجودة بين جميع العاملين والطلبة في الجامعة.

ويعتبر مركز الاعتماد وضمان الجودة هو الجهة المسؤولة عن التحقق من تطبيق مواصفات الآيزو داخل الجامعة، من خلال تدريب مختلف الجهات، والتدقيق الداخلي عليها، وقيامه بدور حلقة الوصل مع الشركة المانحة.

يُذكر أن الجامعة حاصلة على شهادة الآيزو 9001:2015 منذ عام 2018، وقد جُدّدت الشهادة عام 2021 ، ومن المتوقع تجديدها مرة أخرى عام 2024.

--(بترا)

س ص/ ف م/ف ق

14/01/2024 15:30:52