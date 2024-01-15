3700 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس السبت

3700 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس السبت
التاريخ
1/15/2024 12:34:25 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أظهرت بيانات شركة الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس السبت، بلغ 3700 ميجا واط.
وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة، بلغ 4220 ميجا واط خلال شهر آب الماضي.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
14/01/2024 15:26:50
MENAFN15012024000117011021ID1107720384
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