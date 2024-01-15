الإعلام النيابية تبحث دور الجامعات في التوجيه الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب إسماعيل المشاقبة، دور الجامعات الأردنية في التوجيه الوطني والإعلام.
وأكد المشاقبة، بحضور رؤساء جامعات رسمية وخاصة، وعمداء كليات إعلام وشؤون طلبة، أهمية دور طلبة الجامعات وتمكينهم في الحياة الحزبية، وإزالة المعيقات والتحديات التي تواجههم، وضرورة انخراطهم بالعمل الحزبي.
وقال إن مشاركة الشباب وطلبة الجامعات بالعمل الحزبي والسياسي، محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي من شأنه تحقيق تطلعاتهم في صناعة مستقبلهم ووطنهم.
وطالب المشاقبة بضرورة تفعيل دور الوزارات والمؤسسات المعنية في الجامعات، ودعم الجهود التي من شأنها الارتقاء بالدور الشبابي، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية، داعيا إلى استحداث مساقات جامعية معنية بهذا الشأن.
كما دعا الشباب والشابات إلى أهمية الانتخاب وفق برامج حزبية تتفق وآرائهم وأفكارهم، بعيدا عن الأشخاص.
من ناحيتهم، شدد النواب الحضور، أحمد الخلايلة، ومحمد الخلايلة، ويزن الشديفات، على أهمية دور الجامعات في بناء المرحلة المقبلة، وما يشكلونه من رافعة حقيقية من أجل تقدم وازدهار الوطن، كونهم قادة المستقبل المشرق.
بدورهم، أكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وشؤون طلبة، أن تمكين الطلبة من المشاركة في الحياة السياسية هدف وطني، ويترجم من خلال برامج تدريبية وتوعوية، حيث يعد تمكينهم جزءا من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وقالوا إن الجامعات منبر لتثقيف الطلبة وتوعيتهم في مجالات الديمقراطية، والمواطنة، وسيادة القانون، ودور الأحزاب السياسية، وأهمية المشاركة في الانتخابات.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
14/01/2024 15:17:45
MENAFN15012024000117011021ID1107720383
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