الإعلام النيابية تبحث دور الجامعات في التوجيه الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب إسماعيل المشاقبة، دور الجامعات الأردنية في التوجيه الوطني والإعلام.

وأكد المشاقبة، بحضور رؤساء جامعات رسمية وخاصة، وعمداء كليات إعلام وشؤون طلبة، أهمية دور طلبة الجامعات وتمكينهم في الحياة الحزبية، وإزالة المعيقات والتحديات التي تواجههم، وضرورة انخراطهم بالعمل الحزبي.

وقال إن مشاركة الشباب وطلبة الجامعات بالعمل الحزبي والسياسي، محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي من شأنه تحقيق تطلعاتهم في صناعة مستقبلهم ووطنهم.

وطالب المشاقبة بضرورة تفعيل دور الوزارات والمؤسسات المعنية في الجامعات، ودعم الجهود التي من شأنها الارتقاء بالدور الشبابي، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية، داعيا إلى استحداث مساقات جامعية معنية بهذا الشأن.

كما دعا الشباب والشابات إلى أهمية الانتخاب وفق برامج حزبية تتفق وآرائهم وأفكارهم، بعيدا عن الأشخاص.

من ناحيتهم، شدد النواب الحضور، أحمد الخلايلة، ومحمد الخلايلة، ويزن الشديفات، على أهمية دور الجامعات في بناء المرحلة المقبلة، وما يشكلونه من رافعة حقيقية من أجل تقدم وازدهار الوطن، كونهم قادة المستقبل المشرق.

بدورهم، أكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وشؤون طلبة، أن تمكين الطلبة من المشاركة في الحياة السياسية هدف وطني، ويترجم من خلال برامج تدريبية وتوعوية، حيث يعد تمكينهم جزءا من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقالوا إن الجامعات منبر لتثقيف الطلبة وتوعيتهم في مجالات الديمقراطية، والمواطنة، وسيادة القانون، ودور الأحزاب السياسية، وأهمية المشاركة في الانتخابات.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

14/01/2024 15:17:45