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بريطانيا: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

1/15/2024 12:34:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 14 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وأضافت الوزارة في منشور لها على حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، ‏"يقلقنا الارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي".
وطالبت الوزارة، إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف كافة النشاطات الاستيطانية.
--(بترا)
رش/م ف/رق
14/01/2024 14:41:13

MENAFN15012024000117011021ID1107720382

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