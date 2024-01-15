بريطانيا: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

بريطانيا: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
التاريخ
1/15/2024 12:34:24 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 14 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وأضافت الوزارة في منشور لها على حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، "يقلقنا الارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي".
وطالبت الوزارة، إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف كافة النشاطات الاستيطانية.
--(بترا)
رش/م ف/رق
14/01/2024 14:41:13
MENAFN15012024000117011021ID1107720382
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