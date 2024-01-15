بريطانيا: نرفض أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 14 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة ترفض بشدة أي اقتراح بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وأضافت الوزارة في منشور لها على حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، ‏"يقلقنا الارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول الماضي".

وطالبت الوزارة، إسرائيل بحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف كافة النشاطات الاستيطانية.

--(بترا)

رش/م ف/رق

14/01/2024 14:41:13