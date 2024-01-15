5.4% ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 8.7 مليون متر مربع، مقارنة مع 8.26 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.4 بالمئة.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22552 رخصة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 23662 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة.
وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.2 مليون متر مربع حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 6.9 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 4.3 بالمئة.
في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الـ11 شهرا من العام 2023، نحو 1.5 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.4 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 7.1 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.2 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الـ11 من العام 2023، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3 بالمئة، بزيادة نسبتها 2 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 بالمئة، بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام 2022.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة، إذ بلغت 14.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 1.04 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.287 متر مربع لكل فرد.
وبحسب التقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الـ11 شهرا من العام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.7 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة.
أما على مستوى تشرين الثاني لعام 2023، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2017 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 761.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 804.8 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام 2022، بانخفاض نسبته 5.3 بالمئة.
--(بترا)
و ر/م ف/رق
14/01/2024 14:38:31
MENAFN15012024000117011021ID1107720381
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