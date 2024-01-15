5.4% ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 8.7 مليون متر مربع، مقارنة مع 8.26 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.4 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22552 رخصة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 23662 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.2 مليون متر مربع حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 6.9 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 4.3 بالمئة.

في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الـ11 شهرا من العام 2023، نحو 1.5 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.4 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 7.1 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.2 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الـ11 من العام 2023، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3 بالمئة، بزيادة نسبتها 2 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 بالمئة، بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة، عن الفترة نفسها من العام 2022.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة، إذ بلغت 14.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 1.04 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.287 متر مربع لكل فرد.

وبحسب التقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الـ11 شهرا من العام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.7 مليون متر مربع، مقابل نحو 5.2 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة.

أما على مستوى تشرين الثاني لعام 2023، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2017 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة نحو 761.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 804.8 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام 2022، بانخفاض نسبته 5.3 بالمئة.

--(بترا)

و ر/م ف/رق

14/01/2024 14:38:31