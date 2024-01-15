إنشاءات الشمال تعفي منتسبيها من رسوم الاشتراك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 14 كانون الثاني (بترا)- قررت الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب قطاع الإنشاءات في الشمال، إعفاء منتسبيها من رسوم الاشتراكات السنوية لعام 2024 .

وقال رئيس مجلس إدارة النقابة موفق بني هاني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، عقب جلسة اليوم الأحد، تخللها وقفة تضامنية مع قطاع غزة، إن القرار جاء تماشيا مع الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع والتحديات التي تواجهه على أكثر من صعيد، مشيرا إلى اتخاذ قرار مماثل بإعفاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة من الرسوم.

ولفت بن هاني إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها نقص العمالة وارتفاع كلف الطاقة والانتاج والشحن والتصدير.

وأعرب المجلس عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، منددا باستمرار مجازر الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد أن الأردن سيبقى دوما السند لفلسطين، وأن قوة وتماسك جبهته الداخلية هي قوة لفلسطين وشعبها في دفاعه عن أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

واعلنت النقابة عن فتح باب التبرعات لأعضاء الهيئة العامة والمجتمع المحلي لدعم صمود أهل غزة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

--(بترا)

م.ق/ ن ح/ف ق

14/01/2024 14:35:54

