إنشاءات الشمال تعفي منتسبيها من رسوم الاشتراك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 14 كانون الثاني (بترا)- قررت الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب قطاع الإنشاءات في الشمال، إعفاء منتسبيها من رسوم الاشتراكات السنوية لعام 2024 .
وقال رئيس مجلس إدارة النقابة موفق بني هاني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، عقب جلسة اليوم الأحد، تخللها وقفة تضامنية مع قطاع غزة، إن القرار جاء تماشيا مع الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع والتحديات التي تواجهه على أكثر من صعيد، مشيرا إلى اتخاذ قرار مماثل بإعفاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة من الرسوم.
ولفت بن هاني إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها نقص العمالة وارتفاع كلف الطاقة والانتاج والشحن والتصدير.
وأعرب المجلس عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، منددا باستمرار مجازر الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد أن الأردن سيبقى دوما السند لفلسطين، وأن قوة وتماسك جبهته الداخلية هي قوة لفلسطين وشعبها في دفاعه عن أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
واعلنت النقابة عن فتح باب التبرعات لأعضاء الهيئة العامة والمجتمع المحلي لدعم صمود أهل غزة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
--(بترا)
م.ق/ ن ح/ف ق
14/01/2024 14:35:54
MENAFN15012024000117011021ID1107720380
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