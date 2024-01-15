إدارية النواب تؤكد ضرورة تحسين الواقع الإداري لدائرة الأراضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة معنية بتحسين الواقع الإداري في دائرة الأراضي والمساحة.
وأضاف، خلال زيارة اللجنة للدائرة اليوم الأحد، أن مجلس النواب أقر عدة قوانين من شأنها تشجيع الاستثمار، لتمكين وإزالة العوائق أمام المستثمرين، لافتا إلى أن منظومتي التحديث الاقتصادي والتشريعات، جاءت مُتقدمة عن الكثير من الدول المحيطة.
وأكد الشديفات ضرورة أن تقوم دائرة الأراضي بوضع خطط مستقبلية لضخ دماء جديدة، ورفدها بكفاءات من شأنها تطوير عمل الدائرة.
من جهتهم، دعا النواب، عدنان مشوقة، وامغير الهملان الدعجة، ومحمد شطناوي، إلى ضرورة أتمتة العمل داخل دائرة الأراضي، وتذليل الصعوبات أمام المراجعين، متسائلين عن عدد الأبنية المستأجرة والمملوكة للدائرة، وخططها لتقليل أعداد المستأجر منها.
بدوره، أشار مدير دائرة الأراضي أحمد العموش، إلى إقرار الهيكلة الإدارية للدائرة، والتسريع بإجراءاتها، لمواكبة المرحلة المقبلة، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أنه جرى تفعيل 32 خدمة إلكترونية تعمل على نظام (اندرويد)، بينما يجري العمل لتطويرها وفق نظام (أي أو إس)، مشيرًا إلى أن الدائرة تدعم أتمتة جميع خدماتها، للتخفيف من أعداد المراجعين، والتقليل من الجهد والوقت عليهم.
وبشأن القيمة الإدارية، قال العموش إنه جرى الإعلان عنها للاطلاع على الاعتراضات، وسيتم بعدها إطلاقها بشكل كامل ونهائي، بحيث تكون هناك قيمة محددة لكل منطقة.
وبشأن إزالة الشيوع، بين العموش إن لدى الدائرة 9500 مُعاملة، أُنجز منها 52 بالمئة.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
14/01/2024 14:22:19
MENAFN15012024000117011021ID1107720379
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