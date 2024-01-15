إدارية النواب تؤكد ضرورة تحسين الواقع الإداري لدائرة الأراضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة معنية بتحسين الواقع الإداري في دائرة الأراضي والمساحة.

وأضاف، خلال زيارة اللجنة للدائرة اليوم الأحد، أن مجلس النواب أقر عدة قوانين من شأنها تشجيع الاستثمار، لتمكين وإزالة العوائق أمام المستثمرين، لافتا إلى أن منظومتي التحديث الاقتصادي والتشريعات، جاءت مُتقدمة عن الكثير من الدول المحيطة.

وأكد الشديفات ضرورة أن تقوم دائرة الأراضي بوضع خطط مستقبلية لضخ دماء جديدة، ورفدها بكفاءات من شأنها تطوير عمل الدائرة.

من جهتهم، دعا النواب، عدنان مشوقة، وامغير الهملان الدعجة، ومحمد شطناوي، إلى ضرورة أتمتة العمل داخل دائرة الأراضي، وتذليل الصعوبات أمام المراجعين، متسائلين عن عدد الأبنية المستأجرة والمملوكة للدائرة، وخططها لتقليل أعداد المستأجر منها.

بدوره، أشار مدير دائرة الأراضي أحمد العموش، إلى إقرار الهيكلة الإدارية للدائرة، والتسريع بإجراءاتها، لمواكبة المرحلة المقبلة، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أنه جرى تفعيل 32 خدمة إلكترونية تعمل على نظام (اندرويد)، بينما يجري العمل لتطويرها وفق نظام (أي أو إس)، مشيرًا إلى أن الدائرة تدعم أتمتة جميع خدماتها، للتخفيف من أعداد المراجعين، والتقليل من الجهد والوقت عليهم.

وبشأن القيمة الإدارية، قال العموش إنه جرى الإعلان عنها للاطلاع على الاعتراضات، وسيتم بعدها إطلاقها بشكل كامل ونهائي، بحيث تكون هناك قيمة محددة لكل منطقة.

وبشأن إزالة الشيوع، بين العموش إن لدى الدائرة 9500 مُعاملة، أُنجز منها 52 بالمئة.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

14/01/2024 14:22:19