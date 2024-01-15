Monday, 15 January 2024 09:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إدارية النواب تؤكد ضرورة تحسين الواقع الإداري لدائرة الأراضي

1/15/2024 12:34:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة معنية بتحسين الواقع الإداري في دائرة الأراضي والمساحة.
وأضاف، خلال زيارة اللجنة للدائرة اليوم الأحد، أن مجلس النواب أقر عدة قوانين من شأنها تشجيع الاستثمار، لتمكين وإزالة العوائق أمام المستثمرين، لافتا إلى أن منظومتي التحديث الاقتصادي والتشريعات، جاءت مُتقدمة عن الكثير من الدول المحيطة.
وأكد الشديفات ضرورة أن تقوم دائرة الأراضي بوضع خطط مستقبلية لضخ دماء جديدة، ورفدها بكفاءات من شأنها تطوير عمل الدائرة.
من جهتهم، دعا النواب، عدنان مشوقة، وامغير الهملان الدعجة، ومحمد شطناوي، إلى ضرورة أتمتة العمل داخل دائرة الأراضي، وتذليل الصعوبات أمام المراجعين، متسائلين عن عدد الأبنية المستأجرة والمملوكة للدائرة، وخططها لتقليل أعداد المستأجر منها.
بدوره، أشار مدير دائرة الأراضي أحمد العموش، إلى إقرار الهيكلة الإدارية للدائرة، والتسريع بإجراءاتها، لمواكبة المرحلة المقبلة، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أنه جرى تفعيل 32 خدمة إلكترونية تعمل على نظام (اندرويد)، بينما يجري العمل لتطويرها وفق نظام (أي أو إس)، مشيرًا إلى أن الدائرة تدعم أتمتة جميع خدماتها، للتخفيف من أعداد المراجعين، والتقليل من الجهد والوقت عليهم.
وبشأن القيمة الإدارية، قال العموش إنه جرى الإعلان عنها للاطلاع على الاعتراضات، وسيتم بعدها إطلاقها بشكل كامل ونهائي، بحيث تكون هناك قيمة محددة لكل منطقة.
وبشأن إزالة الشيوع، بين العموش إن لدى الدائرة 9500 مُعاملة، أُنجز منها 52 بالمئة.
--(بترا)
م خ/ن ح/رق
14/01/2024 14:22:19

MENAFN15012024000117011021ID1107720379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث