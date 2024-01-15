قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14كانون الثاني (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة لسنة 2024.

ويأتي إقرار النّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلّقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتّخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوّدي الخدمة لسنة 2024؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النّظام انسجاماً مع صدور قانون معدّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023، وبما يمكّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوّدي الخدمة بشكل خاص.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(326) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين سحر حمَّاد الشَّخاترة أميناً عامَّاً لوزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

--(بترا)

ع ق/ م ف/رق

14/01/2024 14:29:57