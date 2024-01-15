العمل النيابية تبحث معيقات مكاتب استقدام العمالة بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، المعيقات التي تواجه أصحاب مكاتب استقدام العمالة في مُحافظة العقبة.

وأكد رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، خلال الاجتماع، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، داعيا إلى ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين، لتحسين وتطوير عمل مكاتب استقدام العمال، وتذليل المعيقات التي تواجهها.

وحضر الاجتماع، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير الاستثمار في السلطة معتز البصول، ورئيس أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري.

من جهتهم، أكد النواب، نواف الخوالدة، وعبدالرحمن العوايشة، وأسماء الرواحنة، وتمام الرياطي، وعبير الجبور، ضرورة التعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والنقابة، لتذليل الصعوبات التي تواجهها.

بدوره، قال الحاج حسن إن العمل جار لحل جميع المعيقات التي تواجه المكاتب.

من جانبه، أوضح الفاعوري أن هناك معيقات تواجه مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خصوصا بمحافظة العقبة، منها ارتفاع رسوم تصريح العمل، إذ أصبح 525 دينارا، بعد أن كان سابقا 175 دينارا.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

14/01/2024 14:09:51