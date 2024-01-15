بتسيلم الاسرائيلي لحقوق الانسان: الموت جوعاً في غزة جريمة حرب اسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 14 كانون الثاني (بترا)- اكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون الجوع بسبب سياسة الحكومة الاسرائيلية حرمان الفلسطينيين في القطاع من الغذاء.

وأكد تقرير نشره (بتسيلم) على موقعه الالكتروني، أن "جميع سكان قطاع غزة جائعون، وتمر عليهم أيام وليالٍ دون أن يتناولوا أي طعام، وأن البحث اليائس عن طعام لا يتوقف لحظة لكنه في معظم الأحيان لا يُسفر عن نتيجة، ولتستمر معاناة الجوع بأكثر أشكالها مأساوية حين النظر الى الرضّع والأطفال والنساء الحوامل والمُرضعات وكبار السن".

وأضاف المركز، أن سكان غزة يعتمدون الآن بشكل كامل على الإمدادات من الخارج، حيث لم يعد بإمكانهم إنتاج أي طعام بأنفسهم، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح إلا بدخول جزء صغير من المساعدات التي كانت تدخل قبل الحرب مع فرض قيود على أنواع البضائع، بدلا من السماح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى المنطقة.

وشدد المركز على أن السماح بدخول الغذاء إلى غزة هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، مشيرا الى أن رفض الامتثال لهذا الواجب يشكل جريمة حرب.

وأشار تقرير "بتسيلم" إلى أنه عشية العدوان كان قطاع غزة غارقاً في كارثة إنسانية عميقة سببها الأساسي الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 17 عاماً، لافتا إلى أن نحو 80 بالمئة من سكان القطاع كانوا يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، ونحو 44 بالمئةكانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي، و16بالمئة كانوا معرضين لفقدان الأمن الغذائي.

وقال، "تبعاً للنهج المتعارف عليه في العالم لدى تحليل حالات الجوع، فإن هناك خمس درجات من انعدام الأمن الغذائي أخطرها المجاعة، ووفقاً لهذا النهج، فإنه ابتداءً من الدرجة 3 يستدعي الأمر تدخلاً عاجلاً من أجل حماية السكان".

وتشير نتائج التقرير إلى أن "أربعاً من كل خمس عائلات في شمال القطاع، ونصف أسر المهجّرين في جنوب القطاع لم يتناولوا أي طعام على مدار أيام بأكملها، وأن كثيرين تنازلوا عن الطعام لأجل أولادهم، مؤكدا أن 93 بالمئة من سكان القطاع (نحو 2,08 مليون إنسان) عانوا انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، أي بمستوى الدرجة 3 أو أعلى، وأكثر من 15بالمئة منهم (378 ألف إنسان) لامس جوعهم الدرجة 5".

ويجزم التقرير أنه حتى تاريخ 7 شباط المقبل سوف يصل جميع سكان قطاع غزة إلى الدرجة 3 أو أسوأ من ذلك، متوقعا أن يصل واحد على الأقل من كل أربعة، أي أكثر من نصف مليون إنسان، إلى الدرجة 5 من الجوع، وهؤلاء سيعانون نقصا غذائيا حادا، والجوع والإنهاك.

إذا استمرت الظروف الحالية سيصبح إعلان حالة المجاعة في قطاع غزة كله خطراً محققاً، بحسب ما يؤكد التقرير.

--(بترا)

رصد/رس

(تحرير: احمد ابو سعدة)

14/01/2024 14:04:50