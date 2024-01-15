إدارة سجن الدامون تمارس عقوبات انتقامية بحق الأسيرات الفلسطينيات

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون الثاني (بترا)- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الأحد، تفاصيل عقوبات انتقامية وقمع وحشي، تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات داخل سجن الدامون الاسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال قامت منذ اليوم الأول لأحداث غزة، بالهجوم على غرف المعتقلات وعزلهن، وأغلقت الكانتين، وقلصت ساعات الاستحمام، وعزلت المعتقلات عن العالم الخارجي، ومنعت زيارة الأهل أو الاتصال بهم، واوقفت زيارة المحامين، وسحبت جميع الأجهزة الكهربائية والراديو والتلفاز.

يشار إلى أن عدد المعتقلات الفلسطينيات في سجن الدامون الاحتلالي بلغ 87 معتقلة، 54 منهن من قطاع غزة، و11 أسيرة من أراضي عام 1948، و3 معتقلات من القدس، و19 من محافظات الضفة الغربية.

وفي السياق، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف بناء عدد من المنازل الفلسطينية وإزالة بيوت متنقلة "كرفانات"، في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن، عازم حج محمد في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بتوزيع إخطارات بوقف بناء لمنازل وإزالة كرفانات، بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، هدمت عددا من المنازل والمنشآت قبل أسابيع في القرية، ووزعت أخيرا عشرات الإخطارات بالهدم ووقف البناء في القرية.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

14/01/2024 14:03:38