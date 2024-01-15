صدور العدد 20 من مجلة صوت الجيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- صدر حديثاً عن وزارة الثقافة العدد 20 من مجلة "صوت الجيل" الشهرية المعنية بالإبداع الشبابي، التي تكشف عن مواهب شباب وشابات المملكة الموهوبين والمبدعين، عبر نشر مواد شبابية، تُعبر عن آمال وتطلعات الجيل الجديد.

واستهل عدد المجلة بمقالة افتتاحية لرئيس تحريرها الروائي جلال برجس، بعنوان: "عالمية الرواية"، حيث أشار إلى أن معظم الروايات التي تجاوزت حدودها المحلية كانت مطروقاتها محلية.

واستعرض الشاعر علي شنينات في "البوابة الرقمية" فصول الذكاء الاصطناعي، فيما اشتملت "مصفوفة العدد" على ملف عن "أدب الشباب في مادبا"، أعده إسلام ابو حيدر، تطرق خلالها الى الشخصيات الأدبية مثل غالب هلسا، وروكس العزيزي، وسالم النحاس، وجلال برجس، وسعود قبيلات، وما كُتب عن جمالية المكان وذاكرة مادبا، وتراثها، وتاريخها، ودورها الوطني والسياحي.

وتضمن الفصل الخاص بالأعمال الإبداعية الشبابية، الذي يحمل عنوان: "ورد بلدي"، عناوين "حظر تجوّل" لديمة سعيد، و "طاولةُ الزّاوية" لياسمين عكه، و"مرثية سابعة" لعزّ الدين أبو حويله، و"نُدبةٌ" لرويدة الضمور، و"ما أجملَ الإحساسَ" لرنيم العمري، و"أفقٌ مُعتلٌّ بالأنا" لندى وائل، و"ما كنتُ شاعرًا" وجلال الشبيلات لـ"ابنُ الموت" لابتسام الخواطرة، و"غصنٌ يَسِرقُ لحنًا حزينًا" لوفاء زاهر خان، وفي زاوية خرائط البوح التي كتبتها دعاء الزيود، استعراض لتجربتها الأدبية، ولدور الظروف والبيئة المحيطة بها في أعمالها الإبداعية الأولى.

وفي مختبر العدد، كتب جلال برجس عم "دفاترُ الورّاق"، "الهوسُ الباثولوجيّ بالقراءةِ وعزاءِ الكتابة" ليوسف توفيق، "مرايا الذات في مجموعة (الماتريوشكا) لسوار الصبيحي" لموسى أبو رياش، "القلقُ الوجوديُّ في ديوانِ الشّاعرِ حسام شديفات فتى يُلوّحُ للأسئلة" لهمسة عوضي، و"العزلةُ مطلبٌ اجتماعيّ" لإيمان قاسمية، و"قراءة في رواية "رسائل إلى الرّبّ" للروائيّ محمد دغلس" للدكتورة ليندا عبيد. وفي زاوية "مراسيل"، كتب خالد علي المعمري تحت عنوان: "الكتابة الأدبيّة الحديثة في عُمان: التطوّر والانفتاح على الآخر، واختتم العدد بزاوية "نقوش"، بمقالة فادي موّاج الخضير "شارع الرينبو معلم حضاري إنساني".

--(بترا)

م خ/م ف/اح

14/01/2024 13:37:22