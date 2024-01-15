85 % من سكان غزة هُجروا قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الثاني (بترا)- أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن 85 بالمئة من سكان غزة هُجروا من منازلهم قسرا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع واستمراره بارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين.

ووفقا لمصادر صحفية فلسطينية اليوم الأحد، قال المكتب الحكومي، إن الحصول على رقم دقيق للعدد الإجمالي للمهجرين قسرا ما يزال أمرا صعبا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته، حيث تشير التقديرات إلى أن قرابة 1.93 مليون فلسطيني (85 بالمئةمن سكان غزة) مهجرون قسرا، والعديد منهم نزحوا عدة مرات سعياً وراء الأمان.

يذكر أن جيش الاحتلال كان أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان ونازحين في منطقة المواصي وعدة كتل سكنية بالقرب من طريق صلاح الدين جنوبي غزة، تغطي مساحة تقدر بـ 4.6 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن تؤثر موجة الأوامر الجديدة على

9 أماكن لجوء تستوعب عددا غير معروف من النازحين قسرا.

واضافت المصادر، إنه تم تسجيل ما يقرب من 1.4 مليون نازح داخلي في 155 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وقرابة مليون مسجلين في 94 ملجأ في مناطق جنوبي قطاع غزة.

وأصبحت محافظة رفح المكان الرئيسي للنازحين، حيث تستوعب أكثر من مليون من المهجرين في بيئة عالية الكثافة السكانية، وتظهر تقديرات (أونروا)، أن عدد النازحين في 156 مرفقا تابعا لها في قطاع غزة وصل إلى 914 ألفا، من بينهم 5 آلاف حامل، وأكثر من 2000 من ذوي الإعاقة، بالاضافة الى الأطفال والرضع وذوي الأمراض المزمنة والخطيرة.

وبحسب (الأونروا) هناك 670 ألف نازح في 97 منشأة في خانيونس ودير البلح وسط قطاع غزة، و160 ألفا في 57 منشأة شمالي القطاع، الذي لا تصله المساعدات الإنسانية ويصعب الوصول إليه للاطلاع على الأوضاع هناك.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ/اح

14/01/2024 13:27:44