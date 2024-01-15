إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف.
وتضمن القرار الترفيع إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية لاصحاب الفضيلة؛ أكرم هاشم منصور نصار، الدكتور إياد محمد علي عباسي، محمد علي توفيق المومني، الدكتور محمود أحمد محمود أبو رمان، حسين فواز زايد السعود، محمد موسى محمد بني عواد، الدكتور عماد محمد ابنيه الضيافلة، الدكتور حازم أحمد عوض الهزايمة، محمد عبدالحافظ فلاح غنانية، علي فايز عبدالرحمن بني فواز، أحمد مصطفى أحمد زعارير، خلف محمد عودة الدبايبة، الدكتور قيس موسى جبر عماوي، الدكتور محمد ياسين أحمد الشمايلة، بلال مصطفى محمد فريحات، عمران راتب علي الشريدة، ملاذ سعود محمد أبو رمان.
وإلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة أصحاب الفضيلة: حسين محمدحسن سعيد البصول، عمر سالم عبدالقادرالمخاترة، سامح ماجد عبدالله عبيدات، جلال مخلد عايد الثنيان، الدكتور أحمد محمد داود السطري، الدكتور علي عودة فنخور الشرفات، الدكتور بسام نهار نهار البطون، ماهر محمد علي العرامين، عبدالفتاح عبدالكريم أحمد العناني، سائد مخلد هجهوج المجالي، أحمد خليل عواد القطيفان، الدكتور عمر محمد محمود عيال سلمان، محمد حمزة مصطفى الربابعة، معاذ عبدالسلام خالد الخصيلات، والدكتور أنس أحمد علي جردات.
كما تضمن ترفيع أصحاب الفضيلة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة؛ عامر علي حسين الخرابشة، كامل علي حسين سالم، أيمن عبدالكريم حسين بني يونس، أشرف أحمد عبدالمحسن الخلايلة، سامي عبدالنبي سليم النجادا، رائد محمد حسن ربابعة، عبدالسلام مصطفى حسين الزيود، سعد تيسير خليل الزواهرة، الطيب خالد رضوان الوريكات، مصطفى رباح مصطفى يونس، عبدالسلام فايز عيسى المحاسنة، سيف محمد عبدالعزيز الكايد، الدكتور أويس باسم فيصل الجوابرة، وصلاح الدين محمد موسى نصر.
--(بترا)
وهـ/أ م/ ف ج
14/01/2024 13:27:14
MENAFN15012024000117011021ID1107720370
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