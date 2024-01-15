إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع

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عمان 14 كانون الثاني (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف.

وتضمن القرار الترفيع إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية لاصحاب الفضيلة؛ أكرم هاشم منصور نصار، الدكتور إياد محمد علي عباسي، محمد علي توفيق المومني، الدكتور محمود أحمد محمود أبو رمان، حسين فواز زايد السعود، محمد موسى محمد بني عواد، الدكتور عماد محمد ابنيه الضيافلة، الدكتور حازم أحمد عوض الهزايمة، محمد عبدالحافظ فلاح غنانية، علي فايز عبدالرحمن بني فواز، أحمد مصطفى أحمد زعارير، خلف محمد عودة الدبايبة، الدكتور قيس موسى جبر عماوي، الدكتور محمد ياسين أحمد الشمايلة، بلال مصطفى محمد فريحات، عمران راتب علي الشريدة، ملاذ سعود محمد أبو رمان.

وإلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة أصحاب الفضيلة: حسين محمدحسن سعيد البصول، عمر سالم عبدالقادرالمخاترة، سامح ماجد عبدالله عبيدات، جلال مخلد عايد الثنيان، الدكتور أحمد محمد داود السطري، الدكتور علي عودة فنخور الشرفات، الدكتور بسام نهار نهار البطون، ماهر محمد علي العرامين، عبدالفتاح عبدالكريم أحمد العناني، سائد مخلد هجهوج المجالي، أحمد خليل عواد القطيفان، الدكتور عمر محمد محمود عيال سلمان، محمد حمزة مصطفى الربابعة، معاذ عبدالسلام خالد الخصيلات، والدكتور أنس أحمد علي جردات.

كما تضمن ترفيع أصحاب الفضيلة إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة؛ عامر علي حسين الخرابشة، كامل علي حسين سالم، أيمن عبدالكريم حسين بني يونس، أشرف أحمد عبدالمحسن الخلايلة، سامي عبدالنبي سليم النجادا، رائد محمد حسن ربابعة، عبدالسلام مصطفى حسين الزيود، سعد تيسير خليل الزواهرة، الطيب خالد رضوان الوريكات، مصطفى رباح مصطفى يونس، عبدالسلام فايز عيسى المحاسنة، سيف محمد عبدالعزيز الكايد، الدكتور أويس باسم فيصل الجوابرة، وصلاح الدين محمد موسى نصر.

--(بترا)

وهـ/أ م/ ف ج

14/01/2024 13:27:14