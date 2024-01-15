نمو أعداد المسافرين في المطارات الأردنية بنسبة 18% العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بلغت عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطارات المملكة الثلاثة 9.53 مليون مسافر خلال العام الماضي 2023، بنسبة نمو تقدر بــــ 18% مقارنة مع 8.08 مليون مسافر في الفترة المماثلة من عام 2022.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المطارات الأردنية حققت رقما قياسيا في أعداد المسافرين عبر 86 ألف رحلة جوية نفذتها شركات الطيران الوطنية والأجنبية في عام 2023 لتربط المملكة مع 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.
وتوزعت أعداد المسافرين على مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 97% من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر، وكانت أعلى الوجهات التي قصدها المسافرون من وإلى السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر، تليها الإمارات بعدد 1.2 مليون مسافر، ثم تركيا بعدد1.1 مليون مسافر، فمصر بعدد مسافرين 804 آلاف، وقطر بعدد مسافرين 466 ألفا، والولايات المتحدة الأميركية 438 ألفا.
أما مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، فبلغ عدد المسافرين 309 آلاف مسافر من القادمين والمغادرين، منهم 109 آلاف راكب انتقلوا بين عمان والعقبة، وجاءت الإمارات – أبوظبي في المرتبة الأولى بعدد مسافرين 28 ألف راكب، ثم 20 ألفا من وارسو في بولندا، والقاهرة ثالثا بعدد مسافرين 16.5 ألف، و 13.5 ألف راكب انتقلوا بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة، واحتلت اسطنبول في تركيا المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 الف مسافر، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني 10435 مسافرا على متن رحلات طائرات خاصة ذات حجم صغير.
وأوضح مستو أن نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية ارتفعت بنسبة 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء حوالي 86 ألف طائرة خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.
--(بترا)
ن ش /اص/ ف ج
14/01/2024 13:23:24
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