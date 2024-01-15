نمو أعداد المسافرين في المطارات الأردنية بنسبة 18% العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- بلغت عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطارات المملكة الثلاثة 9.53 مليون مسافر خلال العام الماضي 2023، بنسبة نمو تقدر بــــ 18% مقارنة مع 8.08 مليون مسافر في الفترة المماثلة من عام 2022.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المطارات الأردنية حققت رقما قياسيا في أعداد المسافرين عبر 86 ألف رحلة جوية نفذتها شركات الطيران الوطنية والأجنبية في عام 2023 لتربط المملكة مع 81 وجهة دولية برحلات مباشرة.

وتوزعت أعداد المسافرين على مطار الملكة علياء الدولي بنسبة 97% من إجمالي التشغيل بعدد 9.5 مليون مسافر، وكانت أعلى الوجهات التي قصدها المسافرون من وإلى السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر، تليها الإمارات بعدد 1.2 مليون مسافر، ثم تركيا بعدد1.1 مليون مسافر، فمصر بعدد مسافرين 804 آلاف، وقطر بعدد مسافرين 466 ألفا، والولايات المتحدة الأميركية 438 ألفا.

أما مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، فبلغ عدد المسافرين 309 آلاف مسافر من القادمين والمغادرين، منهم 109 آلاف راكب انتقلوا بين عمان والعقبة، وجاءت الإمارات – أبوظبي في المرتبة الأولى بعدد مسافرين 28 ألف راكب، ثم 20 ألفا من وارسو في بولندا، والقاهرة ثالثا بعدد مسافرين 16.5 ألف، و 13.5 ألف راكب انتقلوا بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة، واحتلت اسطنبول في تركيا المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 الف مسافر، وبلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين لمطار عمان المدني 10435 مسافرا على متن رحلات طائرات خاصة ذات حجم صغير.

وأوضح مستو أن نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية ارتفعت بنسبة 82% مقارنة مع عام 2019 لتعبر الأجواء حوالي 86 ألف طائرة خلال عام 2023 مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.

--(بترا)

ن ش /اص/ ف ج

14/01/2024 13:23:24