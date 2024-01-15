Monday, 15 January 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تنظم حوارية حول موازنة 2024

1/15/2024 12:34:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني(بترا)-نظمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، أمس السبت، جلسة حوارية بعنوان "موازنة عام 2024 في الميزان".
وقال النائب خير أبو صعيليك إن موازنة عام 2024 تأتي في ظل وجود رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث منظومة القطاع العام التي بدأنا نلمس نتائجها في جميع قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن الأردن نجح في التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد يمثل استقرارا نسبيا للمالية العامة، واستدامة الدين العام.
وأكد ضرورة الاستمرار بضبط الانفاق واستمرار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، مبينا أن هناك متسعا لضبط النفقات في الوزارات، والوحدات الحكومية، وتطبيق نظام الفوترة، وتعزيز مبدأ الألتزام الطوعي.
ودعا إلى تضمين معيار تحقيق القيمة المضافة في آلية اختيار المشروعات الممولة من الإنفاق الرأسمالي، وان تكون الوزارات جاهزة للاستثمار وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2024 هو الأعلى في تاريخ المملكة، والبالغ 1729 مليون دينار، بالإضافة إلى تدني قيمة المقدر للمشروعات الجديدة لتبلغ 73 مليون دينار، وهي القيمة الأقل منذ 10 سنوات.
- -(بترا)
ن ن/اص
14/01/2024 12:51:38

MENAFN15012024000117011021ID1107720362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث