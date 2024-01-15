الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تنظم حوارية حول موازنة 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني(بترا)-نظمت الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة، أمس السبت، جلسة حوارية بعنوان "موازنة عام 2024 في الميزان".

وقال النائب خير أبو صعيليك إن موازنة عام 2024 تأتي في ظل وجود رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث منظومة القطاع العام التي بدأنا نلمس نتائجها في جميع قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن الأردن نجح في التوصل إلى اتفاق حول برنامج جديد يمثل استقرارا نسبيا للمالية العامة، واستدامة الدين العام.

وأكد ضرورة الاستمرار بضبط الانفاق واستمرار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي، مبينا أن هناك متسعا لضبط النفقات في الوزارات، والوحدات الحكومية، وتطبيق نظام الفوترة، وتعزيز مبدأ الألتزام الطوعي.

ودعا إلى تضمين معيار تحقيق القيمة المضافة في آلية اختيار المشروعات الممولة من الإنفاق الرأسمالي، وان تكون الوزارات جاهزة للاستثمار وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت إلى أن الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2024 هو الأعلى في تاريخ المملكة، والبالغ 1729 مليون دينار، بالإضافة إلى تدني قيمة المقدر للمشروعات الجديدة لتبلغ 73 مليون دينار، وهي القيمة الأقل منذ 10 سنوات.

- -(بترا)

ن ن/اص

14/01/2024 12:51:38