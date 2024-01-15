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القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا في خانيونس

1/15/2024 12:34:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الثاني (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في
خانيونس.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الكتائب، في بيان عسكري، إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات" في خانيونس.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
14/01/2024 12:46:24

MENAFN15012024000117011021ID1107720361

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