القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا في خانيونس
التاريخ
1/15/2024 12:34:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الثاني (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في
خانيونس.
وبحسب مصادر فلسطينية، قالت الكتائب، في بيان عسكري، إن مقاتليها "اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة بالرشاشات" في خانيونس.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
14/01/2024 12:46:24
MENAFN15012024000117011021ID1107720361
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