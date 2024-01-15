Monday, 15 January 2024 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نيكولا دفيليير رئيسا تنفيذيا لمجموعة المطار الدولي

1/15/2024 12:34:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 14كانون الثاني (بترا)- أعلنت "مجموعة المطار الدولي"، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي وتوسعته وتشغيله، تعيين نيكولا دفيليير بمنصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من اليوم الأحد.

وقالت المجموعة في بيان اليوم، إن دفيليير يمتلك خبرة تزيد على 20 عامًا من العمل في قطاع المطارات؛ حيث شَغِل سابقا منصب المدير التنفيذي للتطوير الدولي لمشاريع البنى التحتية في مقر إدارة مطارات فينسي لمدة 12 عامًا، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لمطار فينسي في كمبوديا لثلاثة أعوام. وخلال هذه الفترة، أشرف على المشاريع الكبرى وإدارتها، بما يشمل مطار بنوم بنه الدولي، ومطار سييم ريب، ومطار سيهانوكفيل الدولي، ثمّ جرى تعيينه خلال فترة عمله في مطار فينسي مديرًا تنفيذيًا لعمليات الطرق للأنشطة الدولية.

وعام 2016، انضم دفيليير إلى مجموعة مطارات باريس نائبًا للرئيس التنفيذي لمطارات رافينالا، ومن خلال منصبه، أدار العمليات في مطاريْن رئيسييْن في مدغشقر لمدة ثلاثة أعوام. وفي عام 2019، تولى دفيليير مهام عضو مجلس الإدارة والعديد من اللجان التنفيذية في الشركات التابعة الرئيسية ضمن محفظة أعمال مجموعة مطارات باريس، بما يشمل مجموعة تاف للمطارات (15 مطارًا)، ومطار ليجي ومطار ستيوارت (في نيويورك).

وقال دفيليير اتطلع إلى الإسهام في التطوير المستمر لمطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز مكانته بوصفه مطارًا تنافسيًا إقليميًا وصديقًا للمناخ. وسيظل تركيزنا الراسخ على تقديم خدمات استثنائية للمسافرين مع تشكيل تجربة مطار مضيافة تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم".

وأضاف: "مع وجود العديد من الخطط الطموحة التي تلوح في الأفق والإنجازات التي يتعين تحقيقها، فإنني على ثقة من أننا، جنبًا إلى جنب مع الجهات الرسمية المعنية في الحكومة، بالإضافة إلى موظفينا المتفانين والشركاء والمساهمين، سنعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

--(بترا)


ن ش/اص/اح

14/01/2024 12:42:04

MENAFN15012024000117011021ID1107720360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث