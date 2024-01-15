مدرب المنتخب الوطني يثمن دعم الأمير علي ويؤكد الجاهزية لمباراة ماليزيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 14 كانون الثاني (بترا) - ثمن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، دعم سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم للمنتخب، مؤكدا جاهزية الفريق لخوض مباراة ماليزيا يوم غد في مستهل مشوار المنتخب في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الدوحة والذي تحدث فيه أيضا قائد المنتخب الوطني إحسان حداد عن تحضيرات المنتخب للمباراة.

وأشار عموته إلى ان مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ماليزيا ستكو م صعبة وانه يبحث عن الفوز كون هذه المباراة تعد مفتاح التأهل للدور الثاني.

وبين ،أن المنتخب تجاوز السلبيات التي واجهته في الفترة الماضي، وآخرها أمام المنتخب الياباني، مشيرا إلى أنه عالج الأخطاء الفردية والدفاعية التي تسببت في تلقي أهداف عديدة في مباراة واحدة.

وأضاف: "حاولنا الاستقرار على أسماء في تشكيلة المنتخب الأساسية بالبطولة من خلال المباراتين الوديتين أمام قطر واليابان، سنواجه المنتخب الماليزي الذي تطور كثيرا في السنوات الماضية.

وثمن عموتة حضور سمو الأمير علي بن الحسين لتدريبات المنتخب قبل الأخير استعدادا للمواجهة،مؤكدا أن حضوره كان دافعا معنويا للجهاز الفني واللاعبين، وكذلك انضمام المدرب عبد الله أبو زمع للجهاز الفني تعد إضافة قوية للمنتخب، على اعتبار أنه كان باستمرار يتلقى النصائح منه.

وتابع: "عانى عدد من اللاعبين من وعكات صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعتقد بأن الجميع جاهز لمواجهة ماليزيا ولن نعاني من غيابات، من خلال إشراكهم بالتدريب النهائي للمباراة مساء اليوم".

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، جاهزية المنتخب للمباراة والبطولة بحثا عن نتائج لافتة.

--(بترا)

خ خ/اص / س س

14/01/2024 12:39:19