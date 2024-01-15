مدرب المنتخب الوطني يثمن دعم الأمير علي ويؤكد الجاهزية لمباراة ماليزيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 14 كانون الثاني (بترا) - ثمن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، دعم سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم للمنتخب، مؤكدا جاهزية الفريق لخوض مباراة ماليزيا يوم غد في مستهل مشوار المنتخب في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الدوحة والذي تحدث فيه أيضا قائد المنتخب الوطني إحسان حداد عن تحضيرات المنتخب للمباراة.
وأشار عموته إلى ان مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ماليزيا ستكو م صعبة وانه يبحث عن الفوز كون هذه المباراة تعد مفتاح التأهل للدور الثاني.
وبين ،أن المنتخب تجاوز السلبيات التي واجهته في الفترة الماضي، وآخرها أمام المنتخب الياباني، مشيرا إلى أنه عالج الأخطاء الفردية والدفاعية التي تسببت في تلقي أهداف عديدة في مباراة واحدة.
وأضاف: "حاولنا الاستقرار على أسماء في تشكيلة المنتخب الأساسية بالبطولة من خلال المباراتين الوديتين أمام قطر واليابان، سنواجه المنتخب الماليزي الذي تطور كثيرا في السنوات الماضية.
وثمن عموتة حضور سمو الأمير علي بن الحسين لتدريبات المنتخب قبل الأخير استعدادا للمواجهة،مؤكدا أن حضوره كان دافعا معنويا للجهاز الفني واللاعبين، وكذلك انضمام المدرب عبد الله أبو زمع للجهاز الفني تعد إضافة قوية للمنتخب، على اعتبار أنه كان باستمرار يتلقى النصائح منه.
وتابع: "عانى عدد من اللاعبين من وعكات صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعتقد بأن الجميع جاهز لمواجهة ماليزيا ولن نعاني من غيابات، من خلال إشراكهم بالتدريب النهائي للمباراة مساء اليوم".
من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، جاهزية المنتخب للمباراة والبطولة بحثا عن نتائج لافتة.
--(بترا)
خ خ/اص / س س
14/01/2024 12:39:19
MENAFN15012024000117011021ID1107720359
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