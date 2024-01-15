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مقتل 5 جنود باكستانيين بانفجار في إقليم بلوشستان

1/15/2024 12:34:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، مقتل 5 من جنوده على الأقل في انفجار آليتهم خلال اشتباكات مع متمردين يوم أمس، في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش الباكستاني في بيان، إن "5 جنود قتلوا، بعدما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة عند مرور سيارة لقوات الأمن"، موضحا أنه "جرى تبادل كثيف لإطلاق النار، وقتل 3 متمردين".
ووقع الحادث الليلة الماضية، في منطقة كيش في هذا الإقليم الذي يواجه فيه الجيش تمردا منذ عقود.
وتواجه باكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة وتنظم انتخابات تشريعية في الثامن من شباط المقبل، أزمات أمنية واقتصادية وسياسية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن إقليم بلوشستان يضم جماعات انفصالية عدة، تشن تمردا في المنطقة التي تهزها أعمال عنف.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
14/01/2024 12:33:48

MENAFN15012024000117011021ID1107720358

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