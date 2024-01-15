مقتل 5 جنود باكستانيين بانفجار في إقليم بلوشستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا)- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد، مقتل 5 من جنوده على الأقل في انفجار آليتهم خلال اشتباكات مع متمردين يوم أمس، في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش الباكستاني في بيان، إن "5 جنود قتلوا، بعدما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة عند مرور سيارة لقوات الأمن"، موضحا أنه "جرى تبادل كثيف لإطلاق النار، وقتل 3 متمردين".
ووقع الحادث الليلة الماضية، في منطقة كيش في هذا الإقليم الذي يواجه فيه الجيش تمردا منذ عقود.
وتواجه باكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة وتنظم انتخابات تشريعية في الثامن من شباط المقبل، أزمات أمنية واقتصادية وسياسية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن إقليم بلوشستان يضم جماعات انفصالية عدة، تشن تمردا في المنطقة التي تهزها أعمال عنف.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
14/01/2024 12:33:48
MENAFN15012024000117011021ID1107720358
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