مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 كانون الثاني (بترا) - استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة تحمل على متنها 46 طنا من المساعدات الإغاثية مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ شحنة المساعدات ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 تشرين الاول الماضي وحتى الآن بلغ 484 طائرة من بينها 394 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 90 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

-- (بترا)

ن ا/ب ط

14/01/2024 12:30:46