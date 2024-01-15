محافظ جرش يدعو لتكثيف الجولات على الغابات لمنع الاعتداءات عليها

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 14 كانون الثاني (بترا) - دعا محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، الى تكاتف وتعاون الجميع لحماية الغابات في المحافظة ومنع الاعتداءات عليها بجميع اشكالها وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي التعديات على الحراج بهدف التحطيب، خصوصا في فصل الشتاء.

وأكد المحافظ خلال لقائه اليوم الأحد، في دار المحافظة، مساعد الامين العام بوزارة الزراعة للحراج والمراعي المهندس خالد القضاة ومدير الزراعة في محافظة جرش الدكتور فايز الخوالدة ورئيس قسم الحراج المهندس فايز الحراحشة، ضرورة تكثيف الجولات على تلك المناطق التي يكثر فيها الاعتداء من قبل طوافي الحراج وإمكانية زيادة اعدادهم وضبط الاشخاص المعتدين واتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

من جهته، اشار المهندس القضاة، الى ان الوزارة تعطي أهمية للحفاظ على الثروة الحرجية والغابات، وأن الخطط الرقابية الميدانية المكثفة أسهمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في انخفاض نسبة التعديات والحرائق على الغابات، مؤكدا ضرورة التعاون والتشبيك بين جميع المؤسسات والقطاعات المعنية بمحافظة جرش لمنع التعديات بجميع أشكالها والمحاسبة القانونية الرادعة بحق المعتدين على هذه الثروة الوطنية التي لا تقدر بثمن.

بدوره، عرض الدكتور الخوالدة، الإجراءات التي تنفذها المديرية لتحقيق هدف الحماية من خلال الطوافين في قسم الحراج المنتشرين بين الغابات والاشجار الحرجية.

-- (بترا)

ع . ف/أ أ/ب ط

14/01/2024 11:54:05