الرواشدة يتألق في الجولة الأولى من دوري الجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا) - تصدر اللاعب محمد الرواشدة منافسات فئة الإيليت في الجولة الأولى للدوري الأردني للجولف التي اختتمت مساء أمس السبت، على ملاعب أيلة العقبة.
وشارك في البطولة 49 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.
وأقيمت الجولة الأولى للدوري من فئات، الإيليت والكبار والناشئين والناشئات تحت 18 عاما والبراعم تحت 10 أعوام.
وتصدر محمد الرواشدة ترتيب فئة الإيليت، متقدما عن اللاعبين سالم العبداللات وياسمين ظاهر، حيث حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما حقق كريم البرغوثي ترتيب فئة الكبار أمام سامر حلاوة وإياد يونس.
وانفرد مراد الرواشدة بترتيب فئة الناشئين تحت 18 عاما، يليه يوسف قطاطشة وكريم أبو الرب، فيما تصدرت ليليان مجاهد ترتيب فئة الناشئات للفئة ذاتها، تليها سارية عساسفة وليان العبداللات، في الوقت الذي حقق فيه اللاعب تاج عكروش ترتيب فئة الأكاديمية (البراعم)، ثم سيمون عكروش وسند شنواني في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وتوج رئيس الاتحاد الأردني للجولف، كريم البرغوثي الفائزين في المراكز الأولى، بحضور نائبه ناصر الشوملي وأمين سر الاتحاد مجد النجادا والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في واحة أيلة منصور الكباريتي.
وثمن البرغوثي في كلمته على هامش حفل التتويج، جهود اللاعبين وأهاليهم ومديرية الامن العام في انجاح البطولة.
واضاف "شهدت البطولة مشاركة قياسية بالموسم الحالي، وهو ما سيحفزنا على مضاعفة الجهود لتطوير الدوري وضمان استدامة اللعبة"، مثمنا في الوقت ذاته الجهد المبذول من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة في تسخير مرافقه كافة، ووضعها تحت تصرف الاتحاد لتسهيل أمور البطولة وضمان انجاحها.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
14/01/2024 11:42:51
MENAFN15012024000117011021ID1107720348
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