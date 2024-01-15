الرواشدة يتألق في الجولة الأولى من دوري الجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا) - تصدر اللاعب محمد الرواشدة منافسات فئة الإيليت في الجولة الأولى للدوري الأردني للجولف التي اختتمت مساء أمس السبت، على ملاعب أيلة العقبة.

وشارك في البطولة 49 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.

وأقيمت الجولة الأولى للدوري من فئات، الإيليت والكبار والناشئين والناشئات تحت 18 عاما والبراعم تحت 10 أعوام.

وتصدر محمد الرواشدة ترتيب فئة الإيليت، متقدما عن اللاعبين سالم العبداللات وياسمين ظاهر، حيث حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما حقق كريم البرغوثي ترتيب فئة الكبار أمام سامر حلاوة وإياد يونس.

وانفرد مراد الرواشدة بترتيب فئة الناشئين تحت 18 عاما، يليه يوسف قطاطشة وكريم أبو الرب، فيما تصدرت ليليان مجاهد ترتيب فئة الناشئات للفئة ذاتها، تليها سارية عساسفة وليان العبداللات، في الوقت الذي حقق فيه اللاعب تاج عكروش ترتيب فئة الأكاديمية (البراعم)، ثم سيمون عكروش وسند شنواني في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتوج رئيس الاتحاد الأردني للجولف، كريم البرغوثي الفائزين في المراكز الأولى، بحضور نائبه ناصر الشوملي وأمين سر الاتحاد مجد النجادا والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في واحة أيلة منصور الكباريتي.

وثمن البرغوثي في كلمته على هامش حفل التتويج، جهود اللاعبين وأهاليهم ومديرية الامن العام في انجاح البطولة.

واضاف "شهدت البطولة مشاركة قياسية بالموسم الحالي، وهو ما سيحفزنا على مضاعفة الجهود لتطوير الدوري وضمان استدامة اللعبة"، مثمنا في الوقت ذاته الجهد المبذول من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة في تسخير مرافقه كافة، ووضعها تحت تصرف الاتحاد لتسهيل أمور البطولة وضمان انجاحها.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

14/01/2024 11:42:51