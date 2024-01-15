معنويات مرتفعة لمنتخب النشامى قبل مباراة ماليزيا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 14 كانون الثاني (بترا) - يعيش المنتخب الوطني لكرة القدم معنويات عالية، قبل مواجهة منتخب ماليزيا عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الاثنين، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر.

ووفق وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في قطر لتغطية المشاركة الأردنية في البطولة، يجري المنتخب اليوم الأحد، تدريبه الأخير قبل المباراة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي سيضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد.

ويعيش اللاعبون معنويات عالية بعد زيارة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم لتدريب المنتخب مساء أمس وتحفيز سموه للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم بحثا عن انجازات جديدة.

وتغلف الأجواء الأسرية معسكر المنتخب الوطني في قطر، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا، التي يسعى خلالها منتخب النشامى لتحقيق مزيد من الإنجازات.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، حيث يلتقي ماليزيا غدا وكوريا الجنوبية يوم 20 الحالي، ثم البحرين يوم 25 من نفس الشهر.

وكان نجم المنتخب الأردني لكرة القدم ونادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، أكد أن منتخب النشامى على أتم الاستعداد لإسعاد الجماهير الأردنية وكل محبي ومشجعي المنتخب خلال بطولة كأس آسيا 2023.

وقال التعمري، إن منتخب النشامى استعد جيدا لهذه البطولة وسيذهب بعيدا في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا إصرارهم على تقديم أفضل المستويات في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، لإسعاد الجماهير.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

14/01/2024 11:42:46