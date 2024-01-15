معنويات مرتفعة لمنتخب النشامى قبل مباراة ماليزيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 14 كانون الثاني (بترا) - يعيش المنتخب الوطني لكرة القدم معنويات عالية، قبل مواجهة منتخب ماليزيا عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الاثنين، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر.
ووفق وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني المتواجد في قطر لتغطية المشاركة الأردنية في البطولة، يجري المنتخب اليوم الأحد، تدريبه الأخير قبل المباراة بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، الذي سيضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد.
ويعيش اللاعبون معنويات عالية بعد زيارة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم لتدريب المنتخب مساء أمس وتحفيز سموه للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم بحثا عن انجازات جديدة.
وتغلف الأجواء الأسرية معسكر المنتخب الوطني في قطر، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا، التي يسعى خلالها منتخب النشامى لتحقيق مزيد من الإنجازات.
ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات ماليزيا وكوريا الجنوبية والبحرين، حيث يلتقي ماليزيا غدا وكوريا الجنوبية يوم 20 الحالي، ثم البحرين يوم 25 من نفس الشهر.
وكان نجم المنتخب الأردني لكرة القدم ونادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، أكد أن منتخب النشامى على أتم الاستعداد لإسعاد الجماهير الأردنية وكل محبي ومشجعي المنتخب خلال بطولة كأس آسيا 2023.
وقال التعمري، إن منتخب النشامى استعد جيدا لهذه البطولة وسيذهب بعيدا في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدا إصرارهم على تقديم أفضل المستويات في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، لإسعاد الجماهير.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
14/01/2024 11:42:46
MENAFN15012024000117011021ID1107720347
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