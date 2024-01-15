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الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

1/15/2024 12:33:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 14 كانون ثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 35 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن إصابة عددا من الشبان بجروح متفاوتة.
وبحسب نادي الاسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الخمسة والثلاثين من مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وقلقيلية ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
واعتقلت قوات الاحتلال كل من دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد القائد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة قضاء رام الله.
-- (بترا )
م . ف / أ أ / س س
14/01/2024 11:33:55

MENAFN15012024000117011021ID1107720346

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