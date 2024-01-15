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مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

1/15/2024 12:33:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 14 كانون ثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .
وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس في بيان لها ، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي ، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .
كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول اليه ، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين لليوم الـ100 على التوالي .
-- (بترا )
م . ف / س س
14/01/2024 11:03:23

MENAFN15012024000117011021ID1107720345

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