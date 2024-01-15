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رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

1/15/2024 12:33:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 14 كانون الثاني(بترا)- نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عضو مجلس الأعيان السابق محمد صامد الرقاد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.
وقال الفايز، إن الوطن فقد اليوم قامة وطنية وقضائية، فالمرحوم كان على الدوام محبا ومخلصا لوطنه ومليكه، ومشهود له بالانتماء الوطني الصادق، ومسيرته الوطنية والقضائية وفي مجلس الأعيان كانت زاخرة بالعطاء للوطن.
وأضاف " إننا وإذ ننعى المرحوم، فأننا نتقدم بتعازينا الحارة لأسرته وعشيرته، وندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان ".
--(بترا)
م ش/أ م / س س
14/01/2024 10:57:37

MENAFN15012024000117011021ID1107720344

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