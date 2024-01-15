شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الثاني (بترا) - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية على مختلف المناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بانتشال 50 شهيدا عقب قصف منزل يتكون من 3 طوابق بصاروخين على الأقل، في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، على رؤوس ساكنيه، وتم نقل غالبية الشهداء والجرحى إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني بالمدينة.
واستشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 10 آخرون، في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة، كما قصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل المواطنين في منطقة تل الهوى، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف.
وفي منطقة السوارحة وسط القطاع، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء تم انتشالهم من مخيمي المغازي والبريح، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
وجنوب القطاع، استشهد أكثر من 30 فلسطينيا جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خانيونس، وتم نقل غالبيتهم وهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيي الأوروبي وكمال ناصر.
واستشهد على الأقل 23 فلسطينيا بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين، وتم نقلهم إلى مستشفيي أبو يوسف النجار والكويتي.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم، ما أدى لارتقاء نحو 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 7 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة .
-- (بترا)
رصد/أغ/أ م/ب ط
14/01/2024 10:30:26
MENAFN15012024000117011021ID1107720343
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