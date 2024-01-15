شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الثاني (بترا) - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية على مختلف المناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بانتشال 50 شهيدا عقب قصف منزل يتكون من 3 طوابق بصاروخين على الأقل، في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، على رؤوس ساكنيه، وتم نقل غالبية الشهداء والجرحى إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني بالمدينة.

واستشهد 5 فلسطينيين، وأصيب 10 آخرون، في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة، كما قصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل المواطنين في منطقة تل الهوى، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف.

وفي منطقة السوارحة وسط القطاع، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء تم انتشالهم من مخيمي المغازي والبريح، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وجنوب القطاع، استشهد أكثر من 30 فلسطينيا جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خانيونس، وتم نقل غالبيتهم وهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفيي الأوروبي وكمال ناصر.

واستشهد على الأقل 23 فلسطينيا بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين، وتم نقلهم إلى مستشفيي أبو يوسف النجار والكويتي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم، ما أدى لارتقاء نحو 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 7 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة .

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

14/01/2024 10:30:26