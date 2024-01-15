مياه الأمطار والصرف الصحي تداهم مراكز الإيواء في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الثاني (بترا)- غرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف الفلسطينيين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن داهمت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي الخيام والمنازل.

وبحسب مصادر فلسطينية، غرقت عدة مراكز تؤوي آلاف النازحين، إضافة إلى منازل وخيام في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أن مراكز الإيواء في مدينة غزة غرقت، حيث دخلت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأونروا في حي الرمال ومنطقة مربع الجامعات ومنطقة عسقولة وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.

وفي وسط القطاع، داهمت مياه الأمطار مراكز الإيواء التي تضم عددا من مدارس الأونروا والمدارس الحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خانيونس ورفح، كما أن غالبية الخيام بمدينة رفح غرقت وتطايرت نتيجة الرياح الشديدة، .

وناشد المواطنون، المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.

ويعاني المواطنون خاصة من النازحين أوضاعا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ100 على التوالي، خاصة مع المنخفض الجوي في الوقت الحالي.

-- (بترا)





رصد/أغ/أ أ/ب ط

14/01/2024 10:22:52