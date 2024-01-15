مصر: موقفنا بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يقبل المزايدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 14 كانون الثاني (بترا) - أكدت مصر أن موقفها بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يقبل المزايدة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريح، إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع.
وشدد على أن مصر هي التي صاغت النسخة الأولى من مشروع القرار الذي تم اعتماده في مجلس الأمن لتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن معبر رفح لم يغلق أبدا.
ولفت إلى أن أية إجراءات تعيق وصول المساعدات هي إسرائيلية بالأساس، بطرق وأساليب مختلفة، من ضمنها التشديد في مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين والمسؤولين الرسميين.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
14/01/2024 10:17:29
MENAFN15012024000117011021ID1107720341
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