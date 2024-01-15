مصر: موقفنا بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يقبل المزايدة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 14 كانون الثاني (بترا) - أكدت مصر أن موقفها بشأن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يقبل المزايدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في تصريح، إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع.

وشدد على أن مصر هي التي صاغت النسخة الأولى من مشروع القرار الذي تم اعتماده في مجلس الأمن لتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن معبر رفح لم يغلق أبدا.

ولفت إلى أن أية إجراءات تعيق وصول المساعدات هي إسرائيلية بالأساس، بطرق وأساليب مختلفة، من ضمنها التشديد في مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين والمسؤولين الرسميين.

-- (بترا)

ن ا/أ م/ب ط

14/01/2024 10:17:29