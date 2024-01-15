الأونروا: الفلسطينيون تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948خلال مئة يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 14 كانون الثاني (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الليلة الماضية، إن القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة تسبب حتى الآن في نزوح جماعي هو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948.
وأضاف لازاريني، في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة، إن القصف الإسرائيلي المتواصل أجبر الفلسطينيين على مغادرة أماكن إقامتهم، أكثر من مرة، للانتقال إلى أماكن غير آمنة بنفس القدر"،موضحا ان هذه الحرب اثرت على أكثر من 2 مليون شخص، أي جميع سكان غزة، حيث سيعاني الكثير منهم مدى الحياة، جسدياً ونفسياً.
وقال المفوض الأممي إن الأطفال في في غزة يواجهون أوضاعاً "مأساوية"، مشيراً إلى أن جيلاً كاملاً منهم سيحتاج إلى سنوات حتى يتعافى من آثار هذه الحرب.
وأضاف "تعرض الآلاف للقتل، والتشويه واليتم، حرم مئات الآلاف من التعليم، وأصبح مستقبلهم في خطر، مع عواقب خطيرة وطويلة الأمد" ،مؤكدا أن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود "كأدوات للحرب".
ونتيجة لمواصلة العدوان وشح مياه الشرب والنقص الحاد في الغذاء والدواء طوال الأيام الماضية ونزوح غالبية سكان القطاع هربا من الموت، يعاني أكثر من400 ألف
شخص من الإصابة بالأمراض المعدية، وفقا للمكتب الحكومي في القطاع.
--(بترا)
رصد/أغ / اص / س س
14/01/2024 09:48:08
MENAFN15012024000117011021ID1107720340
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