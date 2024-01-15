الأونروا: الفلسطينيون تعرضوا لأكبر تهجير منذ عام 1948خلال مئة يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 14 كانون الثاني (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، الليلة الماضية، إن القصف الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة تسبب حتى الآن في نزوح جماعي هو أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948.

وأضاف لازاريني، في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة، إن القصف الإسرائيلي المتواصل أجبر الفلسطينيين على مغادرة أماكن إقامتهم، أكثر من مرة، للانتقال إلى أماكن غير آمنة بنفس القدر"،موضحا ان هذه الحرب اثرت على أكثر من 2 مليون شخص، أي جميع سكان غزة، حيث سيعاني الكثير منهم مدى الحياة، جسدياً ونفسياً.

وقال المفوض الأممي إن الأطفال في في غزة يواجهون أوضاعاً "مأساوية"، مشيراً إلى أن جيلاً كاملاً منهم سيحتاج إلى سنوات حتى يتعافى من آثار هذه الحرب.

وأضاف "تعرض الآلاف للقتل، والتشويه واليتم، حرم مئات الآلاف من التعليم، وأصبح مستقبلهم في خطر، مع عواقب خطيرة وطويلة الأمد" ،مؤكدا أن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود "كأدوات للحرب".

ونتيجة لمواصلة العدوان وشح مياه الشرب والنقص الحاد في الغذاء والدواء طوال الأيام الماضية ونزوح غالبية سكان القطاع هربا من الموت، يعاني أكثر من400 ألف

شخص من الإصابة بالأمراض المعدية، وفقا للمكتب الحكومي في القطاع.

--(بترا)

رصد/أغ / اص / س س

14/01/2024 09:48:08