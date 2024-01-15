الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 كانون الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة، تابع لكتيبة الهندسة 603.
وأوضح موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجندي قتل جنوب قطاع غزة، حيث كان تابعا للواء "ساعر مجولان (7)".
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 522 منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات خلال المعارك البرية في محاور القتال، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاصرته.
يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
14/01/2024 08:48:22
MENAFN15012024000117011021ID1107720339
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