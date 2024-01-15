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الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة

1/15/2024 12:33:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 كانون الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة، تابع لكتيبة الهندسة 603.
وأوضح موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجندي قتل جنوب قطاع غزة، حيث كان تابعا للواء "ساعر مجولان (7)".
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 522 منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.
ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات خلال المعارك البرية في محاور القتال، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاصرته.
يُشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض رقابةً مشدّدةً على نشر أعداد القتلى والمصابين في محاولةٍ منه لإخفاء ما يتكبّده من خسائر كبيرة.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
14/01/2024 08:48:22

MENAFN15012024000117011021ID1107720339

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