محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي مع منتخب مصر

أصبح النجم الدولي المصري محمد صلاح أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يتمكن من هز الشباك خلال 4 نسخ متتالية لكأس الأمم الإفريقية.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في البطولة إلى 7 أهداف خلال مسيرته بها، ليتقاسم المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية، مع النجمين المعتزلين علي أبوجريشة وطاهر أبوزيد، بفارق 5 أهداف خلف النجم الراحل حسن الشاذلي، الهداف التاريخي لمنتخب (الفراعنة) في البطولة.

وأحرز هدفين لمنتخب مصر بنسخة أمم أفريقيا التي أقيمت في الجابون عام 2017، كما سجل مثلهما في نسختي المسابقة عامي 2019 و2021 في مصر والكاميرون على الترتيب، ليسجل سابع أهدافه في النسخة الحالية.

كما رفع صلاح، الذي أحرز أول أهدافه بقميص منتخب مصر عام 2024، رصيده التهديفي إلى 54 هدفا 96 مباراة دولية لعبها مع منتخب الفراعنة على الصعيدين الرسمي والودي.

وقلَّص صلاح الفارق الذي يفصله عن المهاجم المعتزل حسام حسن، هداف منتخب مصر عبر كل العصور، إلى 14 هدفاً فقط.

وأنقذ نجم ليفربول الإنجليزي منتخب بلاده من السقوط في فخ الخسارة أمام منتخب موزمبيق، ليقوده للتعادل بشق الأنفس 2 / 2، في مستهل مباريات منتخب (الفراعنة) بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وأحرز صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، ليمنح وصيف النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب، أول نقطة في مشواره بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضاً منتخبي غانا والرأس الأخضر (كاب فيردي).

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