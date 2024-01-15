استطلاع: المحافظون البريطانيون في طريقهم إلى هزيمة انتخابية أمام العمال

أظهر استطلاع رأي كبير أجري في بريطانيا أن المحافظين البريطانيين في طريقهم إلى هزيمة انتخابية على غرار ما حدث عام 1997، وهو ما من شأنه أن يمنح حزب العمال أغلبية تبلغ 120 مقعدا.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن استطلاعا أجرته مؤسسة "يوجوف" شمل أراء عينة من 14 ألف شخص يشير إلى أن حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك يمكن أن يحتفظ بما لا يقل عن 169 مقعدا، بينما يدخل حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر إلى داونينغ ستريت بـ 385 مقعدا.

وأشار الاستطلاع، الذي نقلته صحيفة تلغراف البريطانية، إلى أن كل ما يسمى بمقعد "الجدار الأحمر" الذي فاز به بوريس جونسون في عام 2019، قد يخسره في الانتخابات العامة هذا العام.

وذكرت الصحيفة أن المستشار جيريمي هانت قد يكون واحدا من بين 11 وزيرا في الحكومة الذين سيفقدون مقاعدهم فيما سيكون أكبر انهيار في الدعم لحزب حاكم منذ عام 1906.

ومن بين كبار المحافظين الآخرين الذين ورد أنهم في طريقهم لخسارة مقاعدهم، وزير الدفاع جرانت شابس، ورئيسة مجلس العموم بيني موردونت، والمدعية العامة فيكتوريا برنتيس.





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