بريطانيا تعتزم إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة للناتو في أوروبا

أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز إف 35 بي وطائرات استطلاع. وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحلف.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم في لانكستر هاوس " أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة".

وعزز حلف شمال الأطلسي عدد قواته الجاهزة للقتال بعد بدء الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريبا، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وقال شابس عن التدريبات "إنها ستجمع قواتنا العسكرية مع نظرائها من 30 دولة في حلف الأطلسي بالإضافة إلى السويد ما يعطي طمأنينة مهمة ضد التهديد الذي يمثله بوتين".





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