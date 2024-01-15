Monday, 15 January 2024 09:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانيا تعتزم إرسال 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة للناتو في أوروبا

1/15/2024 12:27:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين أن بريطانيا سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز إف 35 بي وطائرات استطلاع. وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحلف.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في مقتطفات نشرتها وزارة الدفاع من خطاب من المقرر أن يلقيه في وقت لاحق اليوم في لانكستر هاوس " أستطيع أن أعلن اليوم أن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف جندي للمشاركة في واحدة من أكبر عمليات الانتشار لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة".

وعزز حلف شمال الأطلسي عدد قواته الجاهزة للقتال بعد بدء الحرب في أوكرانيا قبل عامين تقريبا، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

وقال شابس عن التدريبات "إنها ستجمع قواتنا العسكرية مع نظرائها من 30 دولة في حلف الأطلسي بالإضافة إلى السويد ما يعطي طمأنينة مهمة ضد التهديد الذي يمثله بوتين".


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN15012024000110011019ID1107720327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث