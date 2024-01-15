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وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس تسعى لتوسيع الحرب إلى الضفة الغربية

1/15/2024 12:27:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أن حركة حماس الفلسطينية تريد نقل الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقال غالانت خلال اجتماع مع قادة عسكريين بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل يوم الأحد "هدف حماس هو إشعال النيران في الضفة الغربية وإذا أمكن في القدس".

وذكر أن حماس لم تنجح في إضعاف معنويات الإسرائيليين أو الوقيعة بين إسرائيل والولايات المتحدة بهجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف أن هذا هو السبب وراء عزمهم الآن "إشعال النيران" في الضفة الغربية والقدس.

وطلب من قادته "الاستعداد للحرب" ووضع القوات على أهبة الاستعداد وجمع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في أعقاب الهجوم المنسق الذي شنته حماس في أكتوبر من العام الماضي، تصاعدت حدة التوترات والاشتباكات في الضفة الغربية أيضا.

وقتل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي بالرصاص ثلاثة فلسطينيين حاولوا مهاجمة مستوطنة يهودية بالقرب من الخليل بالأسلحة النارية. ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية مرة أخرى من العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد قراهم وبساتين الزيتون.


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