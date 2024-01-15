توسعات دبي أوتليت مول تستقبل المتسوقين قبل رمضان المقبل

يستعد "دبي أوتليت مول"، وجهة التسوق الفاخرة في دولة الإمارات، لتسريع خطط التوسع في عام 2024 وإنجاز توسعته التي تم إطلاقها حديثاً، وذلك قبل شهر رمضان المبارك من العام الجاري.

وسيتمكن قريبًا المتسوقون الذين يحبون شراء العلامات التجارية بعروض رائعة، من استكشاف قسم جديد تمامًا في مركز التسوق على طريق العين، مع افتتاح متاجر جديدة هذا الشهر. وقد جلبت التوسعة الجديدة مساحة 3.8 ملايين قدم مربع إضافية للتسوق إلى دبي أوتليت مول.

ولاستيعاب الاهتمام المتزايد والعدد الكبير من الزوار، فإن إجمالي مساحة مواقف السيارات في دبي أوتلت مول ستكون قادرة على استيعاب 6000 سيارة. كما يوفر المول أيضًا خدمة حافلات متكررة من الفنادق البارزة المتواجدة داخل دبي.

وفتحت الكثير من العلامات التجارية أبوابها في الشهرين الماضيين بما في ذلك أَيْنيار (Aigner)، و جيوكس (Geox)، و ذا جيفينغ موفمنت (The Giving Movement) - وهي علامة تجارية للملابس الرياضية مقرها الإمارات العربية المتحدة، و غيرها الكثير.

وتستعد إدارة المول حاليًا لافتتاح زاديق اند فولتيير (Zadig & Voltaire)، وماريو باروتي (Mario Barutti)، و داماس (Damas)

ونيو بالانس (New Balance) على سبيل المثال لا الحصر. ولأول مرة، سيكون هنالك أيضًا سينما، بالإضافة إلى منطقة الألعاب دريفت زون (Drift Zone) وسوق المزارعين واللولو هايبر ماركت وبعض المطاعم المذهلة التي من المؤكد أنها ستثير إعجاب المتسوقين في الإمارات ومن جميع أنحاء العالم.





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