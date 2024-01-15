توسعات دبي أوتليت مول تستقبل المتسوقين قبل رمضان المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستعد "دبي أوتليت مول"، وجهة التسوق الفاخرة في دولة الإمارات، لتسريع خطط التوسع في عام 2024 وإنجاز توسعته التي تم إطلاقها حديثاً، وذلك قبل شهر رمضان المبارك من العام الجاري.
وسيتمكن قريبًا المتسوقون الذين يحبون شراء العلامات التجارية بعروض رائعة، من استكشاف قسم جديد تمامًا في مركز التسوق على طريق العين، مع افتتاح متاجر جديدة هذا الشهر. وقد جلبت التوسعة الجديدة مساحة 3.8 ملايين قدم مربع إضافية للتسوق إلى دبي أوتليت مول.
ولاستيعاب الاهتمام المتزايد والعدد الكبير من الزوار، فإن إجمالي مساحة مواقف السيارات في دبي أوتلت مول ستكون قادرة على استيعاب 6000 سيارة. كما يوفر المول أيضًا خدمة حافلات متكررة من الفنادق البارزة المتواجدة داخل دبي.
وفتحت الكثير من العلامات التجارية أبوابها في الشهرين الماضيين بما في ذلك أَيْنيار (Aigner)، و جيوكس (Geox)، و ذا جيفينغ موفمنت (The Giving Movement) - وهي علامة تجارية للملابس الرياضية مقرها الإمارات العربية المتحدة، و غيرها الكثير.
وتستعد إدارة المول حاليًا لافتتاح زاديق اند فولتيير (Zadig & Voltaire)، وماريو باروتي (Mario Barutti)، و داماس (Damas)
ونيو بالانس (New Balance) على سبيل المثال لا الحصر. ولأول مرة، سيكون هنالك أيضًا سينما، بالإضافة إلى منطقة الألعاب دريفت زون (Drift Zone) وسوق المزارعين واللولو هايبر ماركت وبعض المطاعم المذهلة التي من المؤكد أنها ستثير إعجاب المتسوقين في الإمارات ومن جميع أنحاء العالم.
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