البنك المركزي الصيني يضخ 1.84 تريليون يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين كمية كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وآلية الإقراض متوسطة الأجل.

وضخ البنك 89 مليار يوان (52ر12 مليار دولار) عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، في حين ضخ 995 مليار يوان عبر آلية الإقراض متوسطة الأجل التي يبلغ أجلها عام واحد بفائدة قدرها 5ر2%، وهو نفس سعر الفائدة على عملية الإقراض السابقة وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

في المقابل فإن آلية الإقراض متوسطة الأجل بدأت عام 2014 وتستهدف مساعدة البنوك التجارية والبنوك التنموية المتخصصة في الاحتفاظ بمستويات من السيولة النقدية لديها من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي بضمان أوراق مالية.





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