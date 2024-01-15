قوات الاحتلال تهدم منزلين في قلقيلية وتصيب شابا بالرصاص

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ترافقها ثلاثة جرافات عسكرية، مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلين، وأصابت شابا بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين "منطقة المرج"، حيث تم محاصرة منزل 120 مترا، يعود للمواطن الأسير المحرر صالح أبو صالح، والطلب من أهله اخلائه، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

وفي وقت لاحق، حاصرت قوات الاحتلال منزل المواطن الأسير المحرر بسام ياسين، في خلة ياسين، وقامت بهدمه. وتبلغ مساحته 120 مترا.

وعقب اقتحام المدينة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها، أصيب خلالها أحد الشبان بشظية الرصاص الحي في الفخذ، حيث جرى نقله لمستشفى قلقيلية لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلا يعود للمواطن سعيد ياسين، وعاثت فيه خرابا.