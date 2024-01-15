استشهاد طفلين برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / ستشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل سليمان محمد سليمان كنعان (17 سنة)، وصل شهيدا إلى المستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة، مضيفة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد طفل ثان في المكان نفسه، هو خالد عامر حميدات (16 عاما)، إثر إصابته برصاص الاحتلال الذي ما زال يحتجز جثمانه.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لاستشهادهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله.
ونعت وزارة التربية والتعليم الشهيدين، مبينة أن سليمان كنعان طالب في الصف الثاني عشر بمدرسة دير دبوان الصناعية في مديرية تربية رام الله والبيرة، أما خالد حميدات فهو طالب في الصف الحادي عشر/ علمي، في مدرسة ذكور الأمير حسن الثانوية بمديرية تربية بيرزيت.
وباستشهاد الطفلين كنعان وحميدات، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى خمسة شهداء، فقد استشهد الطفل لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان بأريحا متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين خلال اقتحامها المخيم، فيما استشهد الشابان أحمد موسى محمد جبارين، وجلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير، شمال الخليل.
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