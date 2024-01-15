استشهاد طفلين برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / ستشهد طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل سليمان محمد سليمان كنعان (17 سنة)، وصل شهيدا إلى المستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة، مضيفة أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد طفل ثان في المكان نفسه، هو خالد عامر حميدات (16 عاما)، إثر إصابته برصاص الاحتلال الذي ما زال يحتجز جثمانه.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الطفلين كنعان وحميدات، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي للبيرة، ما أدى لاستشهادهما، مبينة أن الطفل كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة وهو سكان بلدة بيرزيت، أما الطفل حميدات فهو من مخيم الجلزون شمال رام الله.

ونعت وزارة التربية والتعليم الشهيدين، مبينة أن سليمان كنعان طالب في الصف الثاني عشر بمدرسة دير دبوان الصناعية في مديرية تربية رام الله والبيرة، أما خالد حميدات فهو طالب في الصف الحادي عشر/ علمي، في مدرسة ذكور الأمير حسن الثانوية بمديرية تربية بيرزيت.

وباستشهاد الطفلين كنعان وحميدات، يرتفع عدد الشهداء اليوم في الضفة الغربية إلى خمسة شهداء، فقد استشهد الطفل لؤي الصوفي (16 عاما) من مخيم عين السلطان بأريحا متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين خلال اقتحامها المخيم، فيما استشهد الشابان أحمد موسى محمد جبارين، وجلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير، شمال الخليل.