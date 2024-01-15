مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويروعون المواطنين ويحرقون مركبات

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / اقتحم مستوطنون مسلحون، الليلة، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات.
وأفادت مصادر محلية باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها، عرف من أصحابها بشير قادوس.
في غضون ذلك، أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين دون أن يتسنى لـ"وفا" معرفة صاحبها.
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