مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويروعون المواطنين ويحرقون مركبات

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس /PNN / اقتحم مستوطنون مسلحون، الليلة، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها، عرف من أصحابها بشير قادوس.

في غضون ذلك، أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين دون أن يتسنى لـ"وفا" معرفة صاحبها.